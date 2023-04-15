https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html

В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета

В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета - РИА Новости, 15.04.2023

В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета

Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать с военкоматами, сообщил начальник управления Главного... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:36

2023-04-15T10:36

2023-04-15T11:48

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать с военкоматами, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков.По его словам, теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждан будут информировать через личные кабинеты на портале государственных услуг."Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости", — отметил Бирюков.Он отметил, что все существующие сегодня отсрочки для призывников полностью сохраняют свое действие.Накануне президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.

https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Минобороны РФ о ходе призывной кампании Полное заявление Минобороны РФ о ходе призывной кампании и едином электронном реестре воинского учета. 2023-04-15T10:36 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы рф