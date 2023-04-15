https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета - РИА Новости, 15.04.2023
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета
Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать с военкоматами, сообщил начальник управления Главного... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:36
2023-04-15T10:36
2023-04-15T11:48
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать с военкоматами, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков.По его словам, теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждан будут информировать через личные кабинеты на портале государственных услуг."Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости", — отметил Бирюков.Он отметил, что все существующие сегодня отсрочки для призывников полностью сохраняют свое действие.Накануне президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Заявление Минобороны РФ о ходе призывной кампании
Полное заявление Минобороны РФ о ходе призывной кампании и едином электронном реестре воинского учета.
2023-04-15T10:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета
Минобороны: для постановки на воинский учет больше не надо приходить в военкоматы
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать с военкоматами, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков.
«
"Веерных" рассылок "электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", — подчеркнул офицер.
По его словам, теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждан будут информировать через личные кабинеты на портале государственных услуг.
"Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости", — отметил Бирюков.
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных
Он отметил, что все существующие сегодня отсрочки для призывников полностью сохраняют свое действие.
Накануне президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова
, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных