"Хотят отомстить". Стало известно о роковой ошибке Зеленского
Newsweek: Трамп жестко отомстит Зеленскому, если станет президентом США
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Дональд Трамп отомстит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за отказ расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына Джо Байдена в республике, если одержит победу на выборах президента США, заявил в интервью Newsweek профессор Эмиль Нагенгаст.
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"Если Трамп вернется в Белый дом, это будет катастрофой для Зеленского и Украины", — считает эксперт.
Он напомнил, что между политиками 19 сентября 2019 года состоялся разговор, во время которого 45-й президент США попросил коллегу расследовать причастность сына Джо Байдена Хантера к коррупционным схемам на Украине, но получил отказ. Несколько дней спустя Трампа подвергли импичменту в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского в личных и политических интересах.
"Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить", — предположил Нагенгаст.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в ремонтной мастерской штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которую передали Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что компьютер позднее изъяло ФБР. Daily Mail писала, что найденные на устройстве фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Хантер работал советником руководства украинской компании Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Противники Джо Байдена уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля. Россия любую причастность отрицает.