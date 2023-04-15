https://ria.ru/20230415/mest-1865596871.html

"Хотят отомстить". Стало известно о роковой ошибке Зеленского

"Хотят отомстить". Стало известно о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 15.04.2023

"Хотят отомстить". Стало известно о роковой ошибке Зеленского

Дональд Трамп отомстит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за отказ расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына Джо Байдена в республике, если одержит РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:58

2023-04-15T23:58

2023-04-15T23:58

политика

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Дональд Трамп отомстит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за отказ расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына Джо Байдена в республике, если одержит победу на выборах президента США, заявил в интервью Newsweek профессор Эмиль Нагенгаст.Он напомнил, что между политиками 19 сентября 2019 года состоялся разговор, во время которого 45-й президент США попросил коллегу расследовать причастность сына Джо Байдена Хантера к коррупционным схемам на Украине, но получил отказ. Несколько дней спустя Трампа подвергли импичменту в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского в личных и политических интересах."Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить", — предположил Нагенгаст.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в ремонтной мастерской штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которую передали Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что компьютер позднее изъяло ФБР. Daily Mail писала, что найденные на устройстве фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Хантер работал советником руководства украинской компании Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Противники Джо Байдена уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля. Россия любую причастность отрицает.

https://ria.ru/20230415/bitva-1865584047.html

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политика, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, федеральное бюро расследований сша