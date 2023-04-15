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В первом полуфинале шоу "Маска" выступят два новых персонажа - РИА Новости, 15.04.2023
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Шоубиз
 
01:27 15.04.2023 (обновлено: 01:28 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/maska-1865387872.html
В первом полуфинале шоу "Маска" выступят два новых персонажа
В первом полуфинале шоу "Маска" выступят два новых персонажа - РИА Новости, 15.04.2023
В первом полуфинале шоу "Маска" выступят два новых персонажа
Создатели шоу "Маска" анонсировали двух новых участников, которые выступят в предстоящем выпуске в костюмах Мумии и Мышонка, сообщает пресс-служба телеканала... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T01:27
2023-04-15T01:28
шоубиз
шоу "маска"
нтв (телеканал)
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Создатели шоу "Маска" анонсировали двух новых участников, которые выступят в предстоящем выпуске в костюмах Мумии и Мышонка, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.В первом полуфинале четвертого сезона проекта персонажи представят музыкальные номера, дадут несколько подсказок о себе, а затем снимут маски. Появление новых участников давно стало доброй традицией "Маски". В прошлых трех сезонах в костюмах скрывались Глюкоза, МакSим, Сергей Лазарев, Бедрос Киркоров, Эвелина Бледанс и многие другие. Некоторых персонажей члены жюри отгадывали с первой подсказки, других так и не удалось разоблачить. Новый выпуск проекта с Мумией и Мышонком выйдет 16 апреля в 20.00Премьера четвертого сезона шоу "Маска" состоялась 12 февраля. Из него уже выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс) и Горностай (Диана Анкудинова). В проекте остались Гусеница, Мамонтенок, Мандрил, Пудель, Скорпион и Хомяк. Финал сезона состоится 30 апреля в Crocus City Hall.
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шоу "маска", нтв (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Шоу "Маска", НТВ (телеканал), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
В первом полуфинале шоу "Маска" выступят два новых персонажа

Сооздатели шоу "Маска" рассказали о двух новых персонажах, которые появятся в полуфинале

© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска"
Шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Создатели шоу "Маска" анонсировали двух новых участников, которые выступят в предстоящем выпуске в костюмах Мумии и Мышонка, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска"
Шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Шоу "Маска"
В первом полуфинале четвертого сезона проекта персонажи представят музыкальные номера, дадут несколько подсказок о себе, а затем снимут маски.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска"
Шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Шоу "Маска"
Появление новых участников давно стало доброй традицией "Маски". В прошлых трех сезонах в костюмах скрывались Глюкоза, МакSим, Сергей Лазарев, Бедрос Киркоров, Эвелина Бледанс и многие другие.
Некоторых персонажей члены жюри отгадывали с первой подсказки, других так и не удалось разоблачить.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска"
Шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Шоу "Маска"
Новый выпуск проекта с Мумией и Мышонком выйдет 16 апреля в 20.00
Премьера четвертого сезона шоу "Маска" состоялась 12 февраля. Из него уже выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс) и Горностай (Диана Анкудинова). В проекте остались Гусеница, Мамонтенок, Мандрил, Пудель, Скорпион и Хомяк.
Финал сезона состоится 30 апреля в Crocus City Hall.
Диана Анкудинова в костюме Горностая покидает шоу Маска на НТВ в девятом выпуске четвертого сезона
Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения
10 апреля, 13:01
 
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