https://ria.ru/20230415/maska-1865387872.html

В первом полуфинале шоу "Маска" выступят два новых персонажа

В первом полуфинале шоу "Маска" выступят два новых персонажа - РИА Новости, 15.04.2023

В первом полуфинале шоу "Маска" выступят два новых персонажа

Создатели шоу "Маска" анонсировали двух новых участников, которые выступят в предстоящем выпуске в костюмах Мумии и Мышонка, сообщает пресс-служба телеканала... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:27

2023-04-15T01:27

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Создатели шоу "Маска" анонсировали двух новых участников, которые выступят в предстоящем выпуске в костюмах Мумии и Мышонка, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.В первом полуфинале четвертого сезона проекта персонажи представят музыкальные номера, дадут несколько подсказок о себе, а затем снимут маски. Появление новых участников давно стало доброй традицией "Маски". В прошлых трех сезонах в костюмах скрывались Глюкоза, МакSим, Сергей Лазарев, Бедрос Киркоров, Эвелина Бледанс и многие другие. Некоторых персонажей члены жюри отгадывали с первой подсказки, других так и не удалось разоблачить. Новый выпуск проекта с Мумией и Мышонком выйдет 16 апреля в 20.00Премьера четвертого сезона шоу "Маска" состоялась 12 февраля. Из него уже выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс) и Горностай (Диана Анкудинова). В проекте остались Гусеница, Мамонтенок, Мандрил, Пудель, Скорпион и Хомяк. Финал сезона состоится 30 апреля в Crocus City Hall.

https://ria.ru/20230410/maska-1864184599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу "маска", нтв (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса