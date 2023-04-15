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Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта - РИА Новости, 15.04.2023
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Наука
 
01:38 15.04.2023 (обновлено: 01:41 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/mask-1865485676.html
Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта
Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта - РИА Новости, 15.04.2023
Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта
Американский предприниматель Илон Маск создал компанию X.AI в области искусственного интеллекта, зарегистрированную в штате Невада, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T01:38
2023-04-15T01:41
наука
технологии
невада
илон маск
игорь бабушкин
tesla motors
spacex
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск создал компанию X.AI в области искусственного интеллекта, зарегистрированную в штате Невада, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы. "Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде", - говорится в сообщении газеты. Как отмечает издание, согласно документам, поданным в прошлом месяце, Маск - единственный указанный директор компании, а Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession, отмечен как секретарь компании. Газета пишет, что Маск ранее нанял Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащей корпорации Alphabet. Издание со ссылкой на источники добавляет, что предприниматель пытался нанять людей из компании OpenAI, но без особого успеха. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источник сообщала, что Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT. Согласно газете, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап. В марте Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества. В 2015 году Маск стал одним из основателей OpenAI, компании, в 2022 году представившей чат-бота ChatGPT, генерирующего текст, схожий с человеческой речью. Спустя три года он покинул компанию, как сообщалось, причиной стали разногласия внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20230412/ii-1864735953.html
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технологии, невада, илон маск, игорь бабушкин, tesla motors, spacex, в мире
Наука, Технологии, Невада, Илон Маск, Игорь Бабушкин, Tesla motors, SpaceX, В мире
Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта

WSJ: Илон Маск создал компанию X.AI в области искусственного интеллекта

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск создал компанию X.AI в области искусственного интеллекта, зарегистрированную в штате Невада, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы.
"Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде", - говорится в сообщении газеты.
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Как отмечает издание, согласно документам, поданным в прошлом месяце, Маск - единственный указанный директор компании, а Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession, отмечен как секретарь компании.
Газета пишет, что Маск ранее нанял Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащей корпорации Alphabet. Издание со ссылкой на источники добавляет, что предприниматель пытался нанять людей из компании OpenAI, но без особого успеха.
В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источник сообщала, что Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT. Согласно газете, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.
В марте Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
В 2015 году Маск стал одним из основателей OpenAI, компании, в 2022 году представившей чат-бота ChatGPT, генерирующего текст, схожий с человеческой речью. Спустя три года он покинул компанию, как сообщалось, причиной стали разногласия внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта.
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