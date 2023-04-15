https://ria.ru/20230415/makron-1865493264.html
Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Макрон подписал закон о пенсионной реформе - РИА Новости, 15.04.2023
Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в официальном журнале, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:41
2023-04-15T05:41
2023-04-15T16:13
в мире
франция
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
эммануэль макрон
элизабет борн
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в официальном журнале, передает агентство Франс Пресс."Президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет, согласно субботнему официальному журналу", — передает агентство.В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.Вчера Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства должен был промульгировать новый закон в течение 48 часов. Первые его меры начнут действовать 1 сентября.После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную всенародную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230415/parizh-1865483281.html
https://ria.ru/20230413/miting-1865097831.html
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в мире, франция, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе в стране