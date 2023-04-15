https://ria.ru/20230415/makeevka-1865578444.html
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.04.2023
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска в 19.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:56
2023-04-15T19:56
2023-04-15T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра