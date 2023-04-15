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ВСУ обстреляли Макеевку ракетами - РИА Новости, 15.04.2023
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19:03 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/makeevka-1865574554.html
ВСУ обстреляли Макеевку ракетами
ВСУ обстреляли Макеевку ракетами - РИА Новости, 15.04.2023
ВСУ обстреляли Макеевку ракетами
Украинские войска в 18.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:03
2023-04-15T19:03
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются. Кроме того, украинские войска за 20 минут выпустили в общей сложности шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка. Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20230415/zerno-1865563492.html
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Макеевку ракетами

ВСУ выпустили три ракеты по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются.
Кроме того, украинские войска за 20 минут выпустили в общей сложности шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка.
Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
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