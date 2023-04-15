https://ria.ru/20230415/makeevka-1865574554.html

ВСУ обстреляли Макеевку ракетами

ВСУ обстреляли Макеевку ракетами - РИА Новости, 15.04.2023

ВСУ обстреляли Макеевку ракетами

Украинские войска в 18.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:03

2023-04-15T19:03

2023-04-15T19:03

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются. Кроме того, украинские войска за 20 минут выпустили в общей сложности шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка. Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20230415/zerno-1865563492.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия