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Пентагон прокомментировал планы России и КНР по освоению Луны
Пентагон прокомментировал планы России и КНР по освоению Луны - РИА Новости, 15.04.2023
Пентагон прокомментировал планы России и КНР по освоению Луны
Планы России и КНР по освоению Луны демонстрируют масштаб стратегической конкуренции в космосе и значение, которое представляет сегодня Луна для всех стран,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:47
2023-04-15T00:47
2023-04-15T00:56
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Планы России и КНР по освоению Луны демонстрируют масштаб стратегической конкуренции в космосе и значение, которое представляет сегодня Луна для всех стран, сказал на брифинге в пятницу представитель космического командования США Джон Олсон. "Думаю, что это является отражением более широкой стратегической конкуренции", - сказал представитель космического командования, комментируя деятельность России и Китая в космической сфере, в том числе планы совместной реализации лунной программы. "Я думаю, что важно понять, насколько важна Луна", - сказал военный, напомнив, что до сих пор США - единственная страна, представитель которой бывал на ней. Согласно новой лунной программе США "Артемида", которая была инициирована администрацией Дональда Трампа, американцы планируют осуществить новую высадку на Луну в 2025 году. На 2024 год планируется пилотируемый полет вокруг Луны, в рамках программы "Артемида" США также планирует создание окололунной станции Gateway. Ранее Москва и Пекин договорились о совместном создании Международной научной лунная станции, которая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, после чего начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html
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Пентагон прокомментировал планы России и КНР по освоению Луны
Олсон: планы России и КНР по освоению Луны демонстрируют растущую конкуренцию в космосе