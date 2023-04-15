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ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 15.04.2023 (обновлено: 05:16 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/kupyansk-1865491039.html
ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении
ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.04.2023
ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении
На Купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:06
2023-04-15T05:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На Купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. "В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — отметил он. Кроме того, артиллерия группировки "Запад" сорвала две ротации украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.Помимо этого, в районе поселка Лозовая в Харьковской области удалось уничтожить два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865466635.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении

ВС России уничтожили три группы украинских диверсантов на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На Купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.
"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — отметил он.
Кроме того, артиллерия группировки "Запад" сорвала две ротации украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.
Помимо этого, в районе поселка Лозовая в Харьковской области удалось уничтожить два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20, заключил собеседник агентства.
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