https://ria.ru/20230415/kupyansk-1865491039.html

ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении

ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.04.2023

ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении

На Купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:06

2023-04-15T05:06

2023-04-15T05:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На Купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. "В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — отметил он. Кроме того, артиллерия группировки "Запад" сорвала две ротации украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.Помимо этого, в районе поселка Лозовая в Харьковской области удалось уничтожить два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865466635.html

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безопасность, россия, украина