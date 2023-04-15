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ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении
ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.04.2023
ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении
На Купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:06
2023-04-15T05:06
2023-04-15T05:16
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На Купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. "В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — отметил он. Кроме того, артиллерия группировки "Запад" сорвала две ротации украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.Помимо этого, в районе поселка Лозовая в Харьковской области удалось уничтожить два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865466635.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении
ВС России уничтожили три группы украинских диверсантов на Купянском направлении
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На Купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.
"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — отметил он.
Кроме того, артиллерия группировки "Запад" сорвала две ротации украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.
Помимо этого, в районе поселка Лозовая в Харьковской области удалось уничтожить два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20, заключил собеседник агентства.
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