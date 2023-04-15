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Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
15:45 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kulich-1865545833.html
Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:45
2023-04-15T15:45
религия
москва
иерусалим
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иисус христос
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве. Великая суббота – последний день перед Пасхой, которую Русская православная церковь отмечает в 2023 году 16 апреля. И если накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад. Утром в субботу совершается литургия Василия Великого. Посередине храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя. Она пребывает в храме с середины пятницы. Также в субботу христиане во всем мире ждут схождения благодатного огня - это чудо происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
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москва, иерусалим, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, пасха
Религия, Москва, Иерусалим, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха
Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя в Москве

Патриарх Кирилл освятил куличи, пасхи и крашеные яйца у храма Христа Спасителя в Москве

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКуличи, изготовленные к празднованию Пасхи
Куличи, изготовленные к празднованию Пасхи - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Куличи, изготовленные к празднованию Пасхи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве.
Великая суббота – последний день перед Пасхой, которую Русская православная церковь отмечает в 2023 году 16 апреля. И если накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад.
Утром в субботу совершается литургия Василия Великого. Посередине храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя. Она пребывает в храме с середины пятницы.
Также в субботу христиане во всем мире ждут схождения благодатного огня - это чудо происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
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РелигияМоскваИерусалимРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иисус ХристосРусская православная церковьПасха
 
 
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