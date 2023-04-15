https://ria.ru/20230415/kulich-1865545833.html

Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя в Москве

Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 15.04.2023

Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:45

2023-04-15T15:45

2023-04-15T15:45

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русская православная церковь

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве. Великая суббота – последний день перед Пасхой, которую Русская православная церковь отмечает в 2023 году 16 апреля. И если накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад. Утром в субботу совершается литургия Василия Великого. Посередине храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя. Она пребывает в храме с середины пятницы. Также в субботу христиане во всем мире ждут схождения благодатного огня - это чудо происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.

https://rsport.ria.ru/20230415/yaytsa-1865521863.html

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Варвара Скокшина

москва, иерусалим, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, пасха