https://ria.ru/20230415/krym-1865519110.html

Американский полковник сообщил Зеленскому плохие новости о Крыме

Американский полковник сообщил Зеленскому плохие новости о Крыме - РИА Новости, 15.04.2023

Американский полковник сообщил Зеленскому плохие новости о Крыме

У ВСУ не получится захватить Крым, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:36

2023-04-15T11:36

2023-04-15T13:57

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. У ВСУ не получится захватить Крым, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.Он добавил, что сейчас Украина — деспотичное государство, которое напоминает "однопартийную фашистскую модель".Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230415/kontrnastuplenie-1865506772.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша