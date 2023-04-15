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Американский полковник сообщил Зеленскому плохие новости о Крыме - РИА Новости, 15.04.2023
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11:36 15.04.2023 (обновлено: 13:57 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/krym-1865519110.html
Американский полковник сообщил Зеленскому плохие новости о Крыме
Американский полковник сообщил Зеленскому плохие новости о Крыме - РИА Новости, 15.04.2023
Американский полковник сообщил Зеленскому плохие новости о Крыме
У ВСУ не получится захватить Крым, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:36
2023-04-15T13:57
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. У ВСУ не получится захватить Крым, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.Он добавил, что сейчас Украина — деспотичное государство, которое напоминает "однопартийную фашистскую модель".Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Американский полковник сообщил Зеленскому плохие новости о Крыме

Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил, что у Украины нет шансов захватить Крым

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. У ВСУ не получится захватить Крым, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«

"Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и "американский путь"... Я вас умоляю!" — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас Украина — деспотичное государство, которое напоминает "однопартийную фашистскую модель".
Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ
Вчера, 09:33
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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