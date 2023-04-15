https://ria.ru/20230415/krym-1865515581.html

Трампа и Маска пригласили посетить Крым

Трампа и Маска пригласили посетить Крым - РИА Новости, 15.04.2023

Трампа и Маска пригласили посетить Крым

Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:12

2023-04-15T11:12

2023-04-15T17:35

россия

украина

сша

илон маск

дональд трамп

владимир константинов

оон

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Это решение поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос полуострова "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221216/krym-1839053222.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, илон маск, дональд трамп, владимир константинов, оон, общество