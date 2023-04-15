Трампа и Маска пригласили посетить Крым
Глава крымского парламента Константинов пригласил Трампа и Маска посетить полуостров
Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска.
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"Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита", — сказал он РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Это решение поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос полуострова "закрыт окончательно".