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Трампа и Маска пригласили посетить Крым - РИА Новости, 15.04.2023
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11:12 15.04.2023 (обновлено: 17:35 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/krym-1865515581.html
Трампа и Маска пригласили посетить Крым
Трампа и Маска пригласили посетить Крым - РИА Новости, 15.04.2023
Трампа и Маска пригласили посетить Крым
Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:12
2023-04-15T17:35
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илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Это решение поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос полуострова "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221216/krym-1839053222.html
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россия, украина, сша, илон маск, дональд трамп, владимир константинов, оон, общество
Россия, Украина, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Константинов, ООН, Общество
Трампа и Маска пригласили посетить Крым

Глава крымского парламента Константинов пригласил Трампа и Маска посетить полуостров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска.
«

"Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита", — сказал он РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Это решение поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос полуострова "закрыт окончательно".
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РоссияУкраинаСШАИлон МаскДональд ТрампВладимир КонстантиновООНОбщество
 
 
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