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В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство - РИА Новости, 15.04.2023
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07:47 15.04.2023 (обновлено: 07:52 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/krym-1865498312.html
В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство
В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство - РИА Новости, 15.04.2023
В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство
Украину следует перестать воспринимать как государство, так как теперь это территория, на которой группа людей захватила власть, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:47
2023-04-15T07:52
в мире
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Украину следует перестать воспринимать как государство, так как теперь это территория, на которой группа людей захватила власть, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это — территория, на которой группа людей захватила власть", — отметил Константинов.Он добавил, сегодня Украина превратилась в разоренную страну с "астрономическим объемом долгов".По его мнению, самое страшное в этой ситуации, что это выбор самой Украины.
https://ria.ru/20230414/more-1865224904.html
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в мире, украина, владимир константинов
В мире, Украина, Владимир Константинов
В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство

Константинов: Украина как суверенное государство и социально-экономическая единица исчезла

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Украину следует перестать воспринимать как государство, так как теперь это территория, на которой группа людей захватила власть, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это — территория, на которой группа людей захватила власть", — отметил Константинов.
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Он добавил, сегодня Украина превратилась в разоренную страну с "астрономическим объемом долгов".
«
"Зеленский, этот маленький человек, сделал все, чтобы Украина развалилась, аннигилировалась, превратилась в зомби. Сейчас Зеленский — главный могильщик этой страны, — заявил глава крымского парламента.
По его мнению, самое страшное в этой ситуации, что это выбор самой Украины.
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В миреУкраинаВладимир Константинов
 
 
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