https://ria.ru/20230415/krym-1865498312.html

В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство

В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство - РИА Новости, 15.04.2023

В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство

Украину следует перестать воспринимать как государство, так как теперь это территория, на которой группа людей захватила власть, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:47

2023-04-15T07:47

2023-04-15T07:52

в мире

украина

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Украину следует перестать воспринимать как государство, так как теперь это территория, на которой группа людей захватила власть, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это — территория, на которой группа людей захватила власть", — отметил Константинов.Он добавил, сегодня Украина превратилась в разоренную страну с "астрономическим объемом долгов".По его мнению, самое страшное в этой ситуации, что это выбор самой Украины.

https://ria.ru/20230414/more-1865224904.html

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украина

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в мире, украина, владимир константинов