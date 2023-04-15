https://ria.ru/20230415/korabli-1865522947.html

Корабли Приморской флотилии ТОФ вышли из Владивостока

Корабли Приморской флотилии ТОФ вышли из Владивостока - РИА Новости, 15.04.2023

Корабли Приморской флотилии ТОФ вышли из Владивостока

Корветы, фрегат, ракетные катера, тральщики и корабль измерительного комплекса Тихоокеанского флота вышли в море из пункта постоянной дислокации во Владивостоке РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:17

2023-04-15T12:17

2023-04-15T12:17

безопасность

россия

владивосток

охотское море

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - РИА Новости. Корветы, фрегат, ракетные катера, тральщики и корабль измерительного комплекса Тихоокеанского флота вышли в море из пункта постоянной дислокации во Владивостоке в ходе внезапной проверки, передает корреспондент РИА Новости. Рано утром 15 апреля от причалов пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота во Владивостоке отошли корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", а также ракетные катера соединения кораблей охраны водного района. Для выполнения задач внезапной проверки они присоединились к ранее вышедшим кораблям, которые уже действуют в акваториях Японского и Охотского морей. Безопасный выход из главной базы и развертывание сил в море обеспечили базовые тральщики, которые осуществили проводку кораблей за тралами. По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865472467.html

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владивосток

охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владивосток, охотское море, владимир путин