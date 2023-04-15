https://ria.ru/20230415/korabli-1865492279.html

Корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках проверки

Корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках проверки - РИА Новости, 15.04.2023

Корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках проверки

Боевые корабли Тихоокеанского флота России в рамках внезапной проверки начали переход к местам проведения учений в Японском, Охотском и Баренцевом морях,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:18

2023-04-15T05:18

2023-04-15T05:22

безопасность

россия

баренцево море

берингово море

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота России в рамках внезапной проверки начали переход к местам проведения учений в Японском, Охотском и Баренцевом морях, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении. По ходу движения на кораблях проводятся учения, входе которых экипажи отрабатывают борьбу за живучесть в море, а также тренируются с операторами навигационных радиолокационных комплексов. В ходе проверки оцениваются знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей, организации противовоздушной и противоминной обороны. Кроме того, на судах обеспечения проверена готовность к аварийно-спасательному и ресурсному обеспечению действий корабельных тактических групп.

https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html

https://ria.ru/20230415/samolety-1865492584.html

россия

баренцево море

берингово море

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безопасность, россия, баренцево море, берингово море