https://ria.ru/20230415/korabli-1865492279.html
Корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках проверки
Корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках проверки - РИА Новости, 15.04.2023
Корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках проверки
Боевые корабли Тихоокеанского флота России в рамках внезапной проверки начали переход к местам проведения учений в Японском, Охотском и Баренцевом морях,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:18
2023-04-15T05:18
2023-04-15T05:22
безопасность
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баренцево море
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота России в рамках внезапной проверки начали переход к местам проведения учений в Японском, Охотском и Баренцевом морях, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении. По ходу движения на кораблях проводятся учения, входе которых экипажи отрабатывают борьбу за живучесть в море, а также тренируются с операторами навигационных радиолокационных комплексов. В ходе проверки оцениваются знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей, организации противовоздушной и противоминной обороны. Кроме того, на судах обеспечения проверена готовность к аварийно-спасательному и ресурсному обеспечению действий корабельных тактических групп.
https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html
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безопасность, россия, баренцево море, берингово море
Безопасность, Россия, Баренцево море, Берингово море
Корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках проверки
Боевые корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках внезапной проверки
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота России в рамках внезапной проверки начали переход к местам проведения учений в Японском, Охотском и Баренцевом морях, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей
для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.
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По ходу движения на кораблях проводятся учения, входе которых экипажи отрабатывают борьбу за живучесть в море, а также тренируются с операторами навигационных радиолокационных комплексов.
В ходе проверки оцениваются знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей, организации противовоздушной и противоминной обороны. Кроме того, на судах обеспечения проверена готовность к аварийно-спасательному и ресурсному обеспечению действий корабельных тактических групп.
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