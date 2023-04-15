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В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство России на Аландах - РИА Новости, 15.04.2023
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08:10 15.04.2023 (обновлено: 11:18 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/konsulstvo-1865499630.html
В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство России на Аландах
В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство России на Аландах - РИА Новости, 15.04.2023
В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство России на Аландах
Москва знает о так называемой гражданской инициативе в Финляндии по закрытию консульства России на Аландских островах, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T08:10
2023-04-15T11:18
политика
финляндия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва знает о так называемой гражданской инициативе в Финляндии по закрытию консульства России на Аландских островах, сообщили РИА Новости в МИД. При этом в МИД назвали показательным тот факт, что сами аландцы не поддерживают идею закрытия диппредставительства. "Поэтому посмотрим, чем закончится эта "инициатива". Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно", — заключили во внешнеполитическом ведомстве. На прошлой неделе на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах из-за вступления страны в НАТО. По данным на 14:00 мск четверга, предложение набрало 25,4 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны. В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
https://ria.ru/20230414/granitsa-1865445997.html
https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html
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политика, финляндия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Финляндия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство России на Аландах

МИД ждет, что Хельсинки сдержит обязательства по работе консульства России на Аландах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва знает о так называемой гражданской инициативе в Финляндии по закрытию консульства России на Аландских островах, сообщили РИА Новости в МИД.
«
"Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации", — указали в министерстве.
При этом в МИД назвали показательным тот факт, что сами аландцы не поддерживают идею закрытия диппредставительства.
"Поэтому посмотрим, чем закончится эта "инициатива". Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно", — заключили во внешнеполитическом ведомстве.
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14 апреля, 19:00
На прошлой неделе на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах из-за вступления страны в НАТО. По данным на 14:00 мск четверга, предложение набрало 25,4 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
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