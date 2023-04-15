https://ria.ru/20230415/konsulstvo-1865499630.html

В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство России на Аландах

В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство России на Аландах - РИА Новости, 15.04.2023

В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство России на Аландах

Москва знает о так называемой гражданской инициативе в Финляндии по закрытию консульства России на Аландских островах, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:10

2023-04-15T08:10

2023-04-15T11:18

политика

финляндия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва знает о так называемой гражданской инициативе в Финляндии по закрытию консульства России на Аландских островах, сообщили РИА Новости в МИД. При этом в МИД назвали показательным тот факт, что сами аландцы не поддерживают идею закрытия диппредставительства. "Поэтому посмотрим, чем закончится эта "инициатива". Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно", — заключили во внешнеполитическом ведомстве. На прошлой неделе на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах из-за вступления страны в НАТО. По данным на 14:00 мск четверга, предложение набрало 25,4 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны. В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.

https://ria.ru/20230414/granitsa-1865445997.html

https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, финляндия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)