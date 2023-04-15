https://ria.ru/20230415/kitay-1865506041.html
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И - РИА Новости, 15.04.2023
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И
Пекин надеется и верит, что Берлин поддержит КНР в вопросе воссоединения с Тайванем, как Китай некогда поддержал воссоединение Германии, заявил в субботу глава... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:27
2023-04-15T09:27
2023-04-15T09:27
в мире
китай
тайвань
ван и (политик)
германия
анналена бербок
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Пекин надеется и верит, что Берлин поддержит КНР в вопросе воссоединения с Тайванем, как Китай некогда поддержал воссоединение Германии, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. "Возвращение Тайваня Китаю является важной составляющей международного порядка после Второй мировой войны. Силы на острове, выступающие за независимость Тайваня, пытаются подорвать статус-кво и поставить под угрозу мир в Тайваньском проливе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По его словам, для поддержания стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на достижение независимости Тайваня. "Китай некогда поддержал воссоединение Германии, мы надеемся и верим, что Германия также поддержит великое дело Китая по мирному воссоединению", - указал Ван И. Как отмечает китайское внешнеполитическое ведомство, Бербок в свою очередь отметила, что Берлин понимает важность и чувствительность тайваньского вопроса для Пекина и придерживается политики "одного Китая". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230414/tayvan-1865351608.html
https://ria.ru/20230413/tayvan-1865029430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, ван и (политик), германия, анналена бербок, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, Ван И (политик), Германия, Анналена Бербок, Нэнси Пелоси
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И
Ван И: Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в вопросе мирного воссоединения с Тайванем
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Пекин надеется и верит, что Берлин поддержит КНР в вопросе воссоединения с Тайванем, как Китай некогда поддержал воссоединение Германии, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Возвращение Тайваня Китаю является важной составляющей международного порядка после Второй мировой войны. Силы на острове, выступающие за независимость Тайваня, пытаются подорвать статус-кво и поставить под угрозу мир в Тайваньском проливе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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По его словам, для поддержания стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на достижение независимости Тайваня.
"Китай некогда поддержал воссоединение Германии, мы надеемся и верим, что Германия также поддержит великое дело Китая по мирному воссоединению", - указал Ван И.
Как отмечает китайское внешнеполитическое ведомство, Бербок в свою очередь отметила, что Берлин понимает важность и чувствительность тайваньского вопроса для Пекина и придерживается политики "одного Китая".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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