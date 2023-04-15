https://ria.ru/20230415/kitay-1865506041.html

Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И

Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И - РИА Новости, 15.04.2023

Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И

Пекин надеется и верит, что Берлин поддержит КНР в вопросе воссоединения с Тайванем, как Китай некогда поддержал воссоединение Германии, заявил в субботу глава... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:27

2023-04-15T09:27

2023-04-15T09:27

в мире

китай

тайвань

ван и (политик)

германия

анналена бербок

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Пекин надеется и верит, что Берлин поддержит КНР в вопросе воссоединения с Тайванем, как Китай некогда поддержал воссоединение Германии, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. "Возвращение Тайваня Китаю является важной составляющей международного порядка после Второй мировой войны. Силы на острове, выступающие за независимость Тайваня, пытаются подорвать статус-кво и поставить под угрозу мир в Тайваньском проливе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По его словам, для поддержания стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на достижение независимости Тайваня. "Китай некогда поддержал воссоединение Германии, мы надеемся и верим, что Германия также поддержит великое дело Китая по мирному воссоединению", - указал Ван И. Как отмечает китайское внешнеполитическое ведомство, Бербок в свою очередь отметила, что Берлин понимает важность и чувствительность тайваньского вопроса для Пекина и придерживается политики "одного Китая". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230414/tayvan-1865351608.html

https://ria.ru/20230413/tayvan-1865029430.html

китай

тайвань

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, ван и (политик), германия, анналена бербок, нэнси пелоси