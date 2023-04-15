Рейтинг@Mail.ru
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kitay-1865506041.html
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И - РИА Новости, 15.04.2023
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И
Пекин надеется и верит, что Берлин поддержит КНР в вопросе воссоединения с Тайванем, как Китай некогда поддержал воссоединение Германии, заявил в субботу глава... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:27
2023-04-15T09:27
в мире
китай
тайвань
ван и (политик)
германия
анналена бербок
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151553/12/1515531219_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_6692f6dd5f7693cf3a5fa8be6c37a62c.jpg
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Пекин надеется и верит, что Берлин поддержит КНР в вопросе воссоединения с Тайванем, как Китай некогда поддержал воссоединение Германии, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. "Возвращение Тайваня Китаю является важной составляющей международного порядка после Второй мировой войны. Силы на острове, выступающие за независимость Тайваня, пытаются подорвать статус-кво и поставить под угрозу мир в Тайваньском проливе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По его словам, для поддержания стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на достижение независимости Тайваня. "Китай некогда поддержал воссоединение Германии, мы надеемся и верим, что Германия также поддержит великое дело Китая по мирному воссоединению", - указал Ван И. Как отмечает китайское внешнеполитическое ведомство, Бербок в свою очередь отметила, что Берлин понимает важность и чувствительность тайваньского вопроса для Пекина и придерживается политики "одного Китая". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230414/tayvan-1865351608.html
https://ria.ru/20230413/tayvan-1865029430.html
китай
тайвань
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151553/12/1515531219_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_13c934d7f2a80fe213cc280048c2961b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, ван и (политик), германия, анналена бербок, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, Ван И (политик), Германия, Анналена Бербок, Нэнси Пелоси
Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в ситуации с Тайванем, заявил Ван И

Ван И: Пекин верит, что Берлин поддержит Китай в вопросе мирного воссоединения с Тайванем

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Пекин надеется и верит, что Берлин поддержит КНР в вопросе воссоединения с Тайванем, как Китай некогда поддержал воссоединение Германии, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Возвращение Тайваня Китаю является важной составляющей международного порядка после Второй мировой войны. Силы на острове, выступающие за независимость Тайваня, пытаются подорвать статус-кво и поставить под угрозу мир в Тайваньском проливе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Посольство Китая раскритиковало слова Моравецкого о нападении на Тайвань
14 апреля, 15:05
По его словам, для поддержания стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на достижение независимости Тайваня.
"Китай некогда поддержал воссоединение Германии, мы надеемся и верим, что Германия также поддержит великое дело Китая по мирному воссоединению", - указал Ван И.
Как отмечает китайское внешнеполитическое ведомство, Бербок в свою очередь отметила, что Берлин понимает важность и чувствительность тайваньского вопроса для Пекина и придерживается политики "одного Китая".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня
13 апреля, 13:09
 
В миреКитайТайваньВан И (политик)ГерманияАнналена БербокНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала