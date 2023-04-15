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Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И - РИА Новости, 15.04.2023
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09:10 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kitay-1865504798.html
Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И
Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И - РИА Новости, 15.04.2023
Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И
Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику и готов совместно в Германией реагировать на глобальные вызовы, заявил в субботу глава канцелярии... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:10
2023-04-15T09:10
в мире
китай
германия
пекин
анналена бербок
ван и (политик)
оон
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику и готов совместно в Германией реагировать на глобальные вызовы, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок. "Китай сохраняет высокую степень стабильности и преемственности своей внешней политики, Пекин продолжит проводить независимую внешнюю политику и играть роль ответственной крупной страны в содействии миру и развитию во всем мире", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что КНР твердо придерживается открытой стратегии взаимной выгоды и будет решительно защищать авторитет ООН и международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, противодействовать политике односторонних действий, притеснению и запугиванию, а также будет способствовать демократизации международных отношений. Бербок в свою очередь отметила, что поскольку Китай является постоянным членом СБ ООН, а Германия - крупной европейской страной, двум странам крайне важно укреплять диалог и взаимодействие. Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
https://ria.ru/20230414/kitay-1865336996.html
https://ria.ru/20230414/berbok-1865237450.html
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в мире, китай, германия, пекин, анналена бербок, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Германия, Пекин, Анналена Бербок, Ван И (политик), ООН
Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И

Ван И на встрече с Бербок заявил, что Китай будет проводить независимую внешнюю политику

© AP Photo / Petros GiannakourisГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику и готов совместно в Германией реагировать на глобальные вызовы, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
"Китай сохраняет высокую степень стабильности и преемственности своей внешней политики, Пекин продолжит проводить независимую внешнюю политику и играть роль ответственной крупной страны в содействии миру и развитию во всем мире", - заявил Ван И.
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Он подчеркнул, что КНР твердо придерживается открытой стратегии взаимной выгоды и будет решительно защищать авторитет ООН и международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, противодействовать политике односторонних действий, притеснению и запугиванию, а также будет способствовать демократизации международных отношений.
«
"Китай и Германия имеют широкий консенсус и общие интересы, Пекин готов укреплять контакты и взаимодействие с Берлином, улучшать взаимопонимание, готовиться к новому раунду правительственных консультаций КНР и ФРГ, совместно реагировать на глобальные вызовы, такие как изменение климата, способствовать здоровому развитию двусторонних отношений и посылать в неспокойный мир позитивные сигналы", - подчеркнул Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Бербок в свою очередь отметила, что поскольку Китай является постоянным членом СБ ООН, а Германия - крупной европейской страной, двум странам крайне важно укреплять диалог и взаимодействие.
«
"Германия готова укреплять взаимодействие и контакты с китайской стороной, улучшать взаимопонимание, расширять сотрудничество в торгово-экономической, туристической и гуманитарной сферах, совместно поддерживать беспрепятственную мировую торговлю и способствовать непрерывному развитию отношений КНР и ФРГ", - указала она.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
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В миреКитайГерманияПекинАнналена БербокВан И (политик)ООН
 
 
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