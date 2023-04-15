https://ria.ru/20230415/kitay-1865504798.html

Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И

Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И - РИА Новости, 15.04.2023

Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И

Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику и готов совместно в Германией реагировать на глобальные вызовы, заявил в субботу глава канцелярии... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:10

2023-04-15T09:10

2023-04-15T09:10

в мире

китай

германия

пекин

анналена бербок

ван и (политик)

оон

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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику и готов совместно в Германией реагировать на глобальные вызовы, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок. "Китай сохраняет высокую степень стабильности и преемственности своей внешней политики, Пекин продолжит проводить независимую внешнюю политику и играть роль ответственной крупной страны в содействии миру и развитию во всем мире", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что КНР твердо придерживается открытой стратегии взаимной выгоды и будет решительно защищать авторитет ООН и международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, противодействовать политике односторонних действий, притеснению и запугиванию, а также будет способствовать демократизации международных отношений. Бербок в свою очередь отметила, что поскольку Китай является постоянным членом СБ ООН, а Германия - крупной европейской страной, двум странам крайне важно укреплять диалог и взаимодействие. Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

https://ria.ru/20230414/kitay-1865336996.html

https://ria.ru/20230414/berbok-1865237450.html

китай

германия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, германия, пекин, анналена бербок, ван и (политик), оон