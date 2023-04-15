Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Ван И
Ван И на встрече с Бербок заявил, что Китай будет проводить независимую внешнюю политику
© AP Photo / Petros GiannakourisГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
© AP Photo / Petros Giannakouris
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику и готов совместно в Германией реагировать на глобальные вызовы, заявил в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
"Китай сохраняет высокую степень стабильности и преемственности своей внешней политики, Пекин продолжит проводить независимую внешнюю политику и играть роль ответственной крупной страны в содействии миру и развитию во всем мире", - заявил Ван И.
Он подчеркнул, что КНР твердо придерживается открытой стратегии взаимной выгоды и будет решительно защищать авторитет ООН и международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, противодействовать политике односторонних действий, притеснению и запугиванию, а также будет способствовать демократизации международных отношений.
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"Китай и Германия имеют широкий консенсус и общие интересы, Пекин готов укреплять контакты и взаимодействие с Берлином, улучшать взаимопонимание, готовиться к новому раунду правительственных консультаций КНР и ФРГ, совместно реагировать на глобальные вызовы, такие как изменение климата, способствовать здоровому развитию двусторонних отношений и посылать в неспокойный мир позитивные сигналы", - подчеркнул Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Бербок в свою очередь отметила, что поскольку Китай является постоянным членом СБ ООН, а Германия - крупной европейской страной, двум странам крайне важно укреплять диалог и взаимодействие.
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"Германия готова укреплять взаимодействие и контакты с китайской стороной, улучшать взаимопонимание, расширять сотрудничество в торгово-экономической, туристической и гуманитарной сферах, совместно поддерживать беспрепятственную мировую торговлю и способствовать непрерывному развитию отношений КНР и ФРГ", - указала она.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.