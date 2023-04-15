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Кисида решил выступить публично в Вакаяме, несмотря на инцидент, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2023
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06:57 15.04.2023 (обновлено: 11:51 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/kisida-1865495311.html
Кисида решил выступить публично в Вакаяме, несмотря на инцидент, пишут СМИ
Кисида решил выступить публично в Вакаяме, несмотря на инцидент, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2023
Кисида решил выступить публично в Вакаяме, несмотря на инцидент, пишут СМИ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил провести три публичных выступления в субботу, несмотря на произошедший инцидент: одно из них будет в Вакаяме, где... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T06:57
2023-04-15T11:51
в мире
вакаяма (город)
япония
тиба (город)
фумио кисида
взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
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ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил провести три публичных выступления в субботу, несмотря на произошедший инцидент: одно из них будет в Вакаяме, где ранее раздался громкий хлопок, а еще два – в Тибе, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в Либерально-демократической партии. Позже агентство передало, что Кисида покинул здание главного управления полиции префектуры Вакаяма и направился к месту ожидаемого публичного выступления. Ранее телеканал NHK сообщил, что громкий звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) близ места публичного выступления Кисиды после того, как он завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону цилиндрический черный предмет, после чего его задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва. Премьер-министра увели с места инцидента охранники, он, как сообщалось, не пострадал и находится в здании главного управления полиции префектуры. Сообщений о пострадавших при инциденте также не поступало, на место направлены два пожарный расчета. Задержанный на месте инцидента мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу.
https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html
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в мире, вакаяма (город), япония, тиба (город), фумио кисида, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
В мире, Вакаяма (город), Япония, Тиба (город), Фумио Кисида, Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
Кисида решил выступить публично в Вакаяме, несмотря на инцидент, пишут СМИ

Киодо: премьер Японии Кисида проведет три выступления в субботу, несмотря на инцидент

© David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
© David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил провести три публичных выступления в субботу, несмотря на произошедший инцидент: одно из них будет в Вакаяме, где ранее раздался громкий хлопок, а еще два – в Тибе, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в Либерально-демократической партии.
Позже агентство передало, что Кисида покинул здание главного управления полиции префектуры Вакаяма и направился к месту ожидаемого публичного выступления.
Ранее телеканал NHK сообщил, что громкий звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) близ места публичного выступления Кисиды после того, как он завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону цилиндрический черный предмет, после чего его задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва.
Премьер-министра увели с места инцидента охранники, он, как сообщалось, не пострадал и находится в здании главного управления полиции префектуры.
Сообщений о пострадавших при инциденте также не поступало, на место направлены два пожарный расчета.
Задержанный на месте инцидента мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу.
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В миреВакаяма (город)ЯпонияТиба (город)Фумио КисидаВзрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
 
 
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