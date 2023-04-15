https://ria.ru/20230415/kisida-1865494388.html

Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва

Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва - РИА Новости, 15.04.2023

Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва

Премьер-министр Японии Кисида отменил публичное выступление в городе Вакаяма, где прозвучал громкий звук взрыва, и сейчас находится в здании главного управления РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T06:14

2023-04-15T06:14

2023-04-15T11:51

в мире

япония

вакаяма (город)

взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме

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ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Кисида отменил публичное выступление в городе Вакаяма, где прозвучал громкий звук взрыва, и сейчас находится в здании главного управления полиции префектуры, сообщило агентство Киодо.Ранее телеканал NHK сообщил, что инцидент произошел около 11.30 по местному времени (5.30 мск) после того, как Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично. Перед тем как премьер начал произносить свою речь к собравшимся людям, неподалеку от этого места раздался взрыв. Агентство Киодо сообщало, что в сторону премьера был брошен некий объект, похожий на сигнальную ракету с дымом.Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", после этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Самого премьера увели охранники.

https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html

япония

вакаяма (город)

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