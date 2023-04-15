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Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва - РИА Новости, 15.04.2023
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06:14 15.04.2023 (обновлено: 11:51 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/kisida-1865494388.html
Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва
Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва - РИА Новости, 15.04.2023
Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва
Премьер-министр Японии Кисида отменил публичное выступление в городе Вакаяма, где прозвучал громкий звук взрыва, и сейчас находится в здании главного управления РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T06:14
2023-04-15T11:51
в мире
япония
вакаяма (город)
взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
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ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Кисида отменил публичное выступление в городе Вакаяма, где прозвучал громкий звук взрыва, и сейчас находится в здании главного управления полиции префектуры, сообщило агентство Киодо.Ранее телеканал NHK сообщил, что инцидент произошел около 11.30 по местному времени (5.30 мск) после того, как Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично. Перед тем как премьер начал произносить свою речь к собравшимся людям, неподалеку от этого места раздался взрыв. Агентство Киодо сообщало, что в сторону премьера был брошен некий объект, похожий на сигнальную ракету с дымом.Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", после этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Самого премьера увели охранники.
https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html
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в мире, япония, вакаяма (город), взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
В мире, Япония, Вакаяма (город), Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва

Кисида отменил публичное выступление после взрыва и сейчас находится в здании полиции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Кисида отменил публичное выступление в городе Вакаяма, где прозвучал громкий звук взрыва, и сейчас находится в здании главного управления полиции префектуры, сообщило агентство Киодо.
Ранее телеканал NHK сообщил, что инцидент произошел около 11.30 по местному времени (5.30 мск) после того, как Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично. Перед тем как премьер начал произносить свою речь к собравшимся людям, неподалеку от этого места раздался взрыв. Агентство Киодо сообщало, что в сторону премьера был брошен некий объект, похожий на сигнальную ракету с дымом.
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Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", после этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Самого премьера увели охранники.
 
В миреЯпонияВакаяма (город)Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
 
 
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