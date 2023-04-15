https://ria.ru/20230415/khartum-1865528507.html

СБР Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме

СБР Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме - РИА Новости, 15.04.2023

СБР Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) в суданской столице Хартуме, говорится в заявлении... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:07

2023-04-15T13:07

2023-04-15T13:22

хартум (город)

судан

в мире

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) в суданской столице Хартуме, говорится в заявлении военизированных формирований.Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме."Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики", - говорится в заявлении СБР.Дворец Республики, являющийся рабочей резиденцией руководителей Судана, считается главным символом власти в стране.Ранее СБР сообщили о взятии под контроль международного аэропорта Хартума, а также воздушной базы в Мероэ.В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия".Сообщается, что международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений Сил быстрого реагирования Судана и регулярной армией страны.В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865525441.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хартум (город), судан, в мире, столкновения в хартуме