https://ria.ru/20230415/kazni-1865592036.html

Власти штата Огайо в США отложили проведение казней из-за дефицита инъекций

Власти штата Огайо в США отложили проведение казней из-за дефицита инъекций - РИА Новости, 15.04.2023

Власти штата Огайо в США отложили проведение казней из-за дефицита инъекций

Власти американского штата Огайо приняли решение отложить проведение трех казней, поскольку штат не может приобрести необходимые для смертельных инъекций... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T22:55

2023-04-15T22:55

2023-04-15T22:55

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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Власти американского штата Огайо приняли решение отложить проведение трех казней, поскольку штат не может приобрести необходимые для смертельных инъекций препараты, передает телеканал CNN. Как говорится в заявлении губернатора региона Майка Деуайна, такая отсрочка обусловлена "сохраняющимися проблемами, связанными с неготовностью поставщиков фармацевтических препаратов" продавать подобные вещества. При этом ранее представители отрасли пригрозили властям штата, что полностью прекратят продавать свою продукцию в Огайо, если заподозрят, что какие-либо ее образцы будут применяться при исполнении смертного приговора. Таким образом, по данным CNN, три намеченные на осень текущего года казни были перенесены на 2026 год. В последний раз в Огайо казнили заключенных в 2018 году.

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в мире, огайо, сша