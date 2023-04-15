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Власти штата Огайо в США отложили проведение казней из-за дефицита инъекций
Власти штата Огайо в США отложили проведение казней из-за дефицита инъекций - РИА Новости, 15.04.2023
Власти штата Огайо в США отложили проведение казней из-за дефицита инъекций
Власти американского штата Огайо приняли решение отложить проведение трех казней, поскольку штат не может приобрести необходимые для смертельных инъекций... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T22:55
2023-04-15T22:55
2023-04-15T22:55
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Власти американского штата Огайо приняли решение отложить проведение трех казней, поскольку штат не может приобрести необходимые для смертельных инъекций препараты, передает телеканал CNN. Как говорится в заявлении губернатора региона Майка Деуайна, такая отсрочка обусловлена "сохраняющимися проблемами, связанными с неготовностью поставщиков фармацевтических препаратов" продавать подобные вещества. При этом ранее представители отрасли пригрозили властям штата, что полностью прекратят продавать свою продукцию в Огайо, если заподозрят, что какие-либо ее образцы будут применяться при исполнении смертного приговора. Таким образом, по данным CNN, три намеченные на осень текущего года казни были перенесены на 2026 год. В последний раз в Огайо казнили заключенных в 2018 году.
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в мире, огайо, сша
Власти штата Огайо в США отложили проведение казней из-за дефицита инъекций
Власти американского штата Огайо отложили проведение трех казней из-за дефицита инъекций
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости.
Власти американского штата Огайо приняли решение отложить проведение трех казней, поскольку штат не может приобрести необходимые для смертельных инъекций препараты, передает телеканал CNN
.
Как говорится в заявлении губернатора региона Майка Деуайна, такая отсрочка обусловлена "сохраняющимися проблемами, связанными с неготовностью поставщиков фармацевтических препаратов" продавать подобные вещества. При этом ранее представители отрасли пригрозили властям штата, что полностью прекратят продавать свою продукцию в Огайо, если заподозрят, что какие-либо ее образцы будут применяться при исполнении смертного приговора.
Таким образом, по данным CNN, три намеченные на осень текущего года казни были перенесены на 2026 год. В последний раз в Огайо казнили заключенных в 2018 году.
СМИ сообщили о дефиците лекарств, продуктов, топлива и рабочей силы в США