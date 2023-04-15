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Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки - РИА Новости, 15.04.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:11 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kazanforum-1865522430.html
Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки
Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки - РИА Новости, 15.04.2023
Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки
Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки своих специалистов, в частности беспилотник самолетного типа с вертикальным взлетом, беспилотный... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:11
2023-04-15T12:11
республика татарстан
иннополис (татарстан)
россия
казань
марат хуснуллин
роман шайхутдинов
владимир путин
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КАЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки своих специалистов, в частности беспилотник самолетного типа с вертикальным взлетом, беспилотный автомобиль Яндекса, робота-доставщика для перевозки груза, сообщает пресс-служба правительства Татарстана со ссылкой на вице-премьера республики Романа Шайхутдинова. "В этом году Иннополис будет представлен на форуме масштабной экспозицией площадью более 400 квадратных метров, где будет выстроен макет квартиры, чтобы каждый посетитель смог почувствовать себя жителем ИТ-города. На стенде можно будет ознакомиться с решениями, разработанными специалистами Университета Иннополис и компаниями-резидентами ОЭЗ "Иннополис", - сказал Шайхутдинов. По его информации, в лектории Иннополиса пройдут сессии с зарубежными спикерами о развитии технологического суверенитета и искусственного интеллекта, влиянии среды на инновации. На площадке форума состоится экспертный совет по стартапам, где будут отобраны новые компании для их дальнейшего развития на территории ОЭЗ "Иннополис". Университет Иннополис представит беспилотный летательный аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой, который может перевозить грузы до семи килограммов. Также здесь можно будет увидеть робота-баристу и систему Аватар – связку человеческого интеллекта, экзоскелета, контроллера на базе персонального компьютера и промышленного коллаборативного манипулятора. Резиденты ОЭЗ "Иннополис" продемонстрируют на выставке hardware и software-решения: разработки тяжелых промышленных ERP-систем с визуализацией на макете одного из производств, а также беспилотные авиационные системы, спортивные технологии и многое другое. На стенде Иннополиса будет представлен беспилотный автомобиль Яндекса. Автомобили без водителя за рулем курсируют по улицам Иннополиса с 2018 года, а в 2022 году в ИТ-городе установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных машин без инженера в салоне. Также здесь можно будет понаблюдать за роботом-доставщиком, предназначенным для перевозки груза до 20 килограммов. Автономные роботы уже более двух лет доставляют жителям Иннополиса еду из ресторанов. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230325/sovfed-1860585129.html
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иннополис (татарстан), россия, казань, марат хуснуллин, роман шайхутдинов, владимир путин, яндекс
Республика Татарстан, Иннополис (Татарстан), Россия, Казань, Марат Хуснуллин, Роман Шайхутдинов, Владимир Путин, Яндекс
Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки

Иннополис представит на форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" ведущие разработки

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекса"
Беспилотные автомобили Яндекса - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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Беспилотные автомобили "Яндекса". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки своих специалистов, в частности беспилотник самолетного типа с вертикальным взлетом, беспилотный автомобиль Яндекса, робота-доставщика для перевозки груза, сообщает пресс-служба правительства Татарстана со ссылкой на вице-премьера республики Романа Шайхутдинова.
"В этом году Иннополис будет представлен на форуме масштабной экспозицией площадью более 400 квадратных метров, где будет выстроен макет квартиры, чтобы каждый посетитель смог почувствовать себя жителем ИТ-города. На стенде можно будет ознакомиться с решениями, разработанными специалистами Университета Иннополис и компаниями-резидентами ОЭЗ "Иннополис", - сказал Шайхутдинов.
По его информации, в лектории Иннополиса пройдут сессии с зарубежными спикерами о развитии технологического суверенитета и искусственного интеллекта, влиянии среды на инновации. На площадке форума состоится экспертный совет по стартапам, где будут отобраны новые компании для их дальнейшего развития на территории ОЭЗ "Иннополис".
Университет Иннополис представит беспилотный летательный аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой, который может перевозить грузы до семи килограммов. Также здесь можно будет увидеть робота-баристу и систему Аватар – связку человеческого интеллекта, экзоскелета, контроллера на базе персонального компьютера и промышленного коллаборативного манипулятора.
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Резиденты ОЭЗ "Иннополис" продемонстрируют на выставке hardware и software-решения: разработки тяжелых промышленных ERP-систем с визуализацией на макете одного из производств, а также беспилотные авиационные системы, спортивные технологии и многое другое.
На стенде Иннополиса будет представлен беспилотный автомобиль Яндекса. Автомобили без водителя за рулем курсируют по улицам Иннополиса с 2018 года, а в 2022 году в ИТ-городе установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных машин без инженера в салоне. Также здесь можно будет понаблюдать за роботом-доставщиком, предназначенным для перевозки груза до 20 килограммов. Автономные роботы уже более двух лет доставляют жителям Иннополиса еду из ресторанов.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Республика ТатарстанИннополис (Татарстан)РоссияКазаньМарат ХуснуллинРоман ШайхутдиновВладимир ПутинЯндекс
 
 
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