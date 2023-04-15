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Движение паромов в бухте Севастополя возобновили
Движение паромов в бухте Севастополя возобновили - РИА Новости, 15.04.2023
Движение паромов в бухте Севастополя возобновили
Катера и паромы в Севастопольской бухте запускают движение, рейд открыт, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:59
2023-04-15T14:59
2023-04-15T15:23
севастополь
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте запускают движение, рейд открыт, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщило о перекрытии рейда в Севастополе в субботу. "Сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО (противоподводная диверсионная оборона - ред.). Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров", - написал в своем телеграм-канале Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20230408/sevastopol-1863999859.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
Движение паромов в бухте Севастополя возобновили
В Севастополе возобновили приостановленное движение морского пассажирского транспорта