https://ria.ru/20230415/kater-1865540596.html

Движение паромов в бухте Севастополя возобновили

Движение паромов в бухте Севастополя возобновили - РИА Новости, 15.04.2023

Движение паромов в бухте Севастополя возобновили

Катера и паромы в Севастопольской бухте запускают движение, рейд открыт, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:59

2023-04-15T14:59

2023-04-15T15:23

севастополь

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте запускают движение, рейд открыт, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщило о перекрытии рейда в Севастополе в субботу. "Сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО (противоподводная диверсионная оборона - ред.). Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров", - написал в своем телеграм-канале Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20230408/sevastopol-1863999859.html

севастополь

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, михаил развожаев, общество