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Полиция Израиля блокирует входы в Старый город Иерусалима - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
07:53 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/izrail-1865498478.html
Полиция Израиля блокирует входы в Старый город Иерусалима
Полиция Израиля блокирует входы в Старый город Иерусалима - РИА Новости, 15.04.2023
Полиция Израиля блокирует входы в Старый город Иерусалима
Полиция Израиля блокирует входы в Старый город Иерусалима для посетителей, включая паломников, туристов и журналистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:53
2023-04-15T07:53
религия
иерусалим
израиль
в мире
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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр - РИА Новости. Полиция Израиля блокирует входы в Старый город Иерусалима для посетителей, включая паломников, туристов и журналистов, передает корреспондент РИА Новости. У ворот, ведущих в Старый город, где расположен храм Гроба Господня, в котором сегодня ожидается схождение Благодатного огня, выставлены заграждения и сосредоточены большие силы полиции. Тем не менее отдельные организованные группы паломников получают возможность войти в Старый город. Сотни верующих собрались у стен Старого города в надежде попасть к святыням за его стенами. В этом году израильские правоохранители ввели серьезные меры безопасности в период важнейших религиозных праздников, которые совпали по времени у последователей трех авраамических религий - пасхальные мероприятия у христиан, семидневная еврейская Пасха (Песах) у иудеев и священный для мусульман месяц Рамадан. Во время церемонии снисхождения Благодатного огня число посетителей храма Гроба Господня будет ограничено. Чудо схождения смогут увидеть не более 1,8 тысячи человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня. В ответ на недовольство подобными ограничениями со стороны христианских церквей Иерусалима представители сил правопорядка неоднократно заявляли, что повышенные меры безопасности направлены в первую очередь на то, чтобы обеспечить приверженцам всех религий возможность совершать паломничество к святыням.
https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html
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иерусалим, израиль, в мире
Религия, Иерусалим, Израиль, В мире
Полиция Израиля блокирует входы в Старый город Иерусалима

Полиция блокирует входы в Старый город Иерусалима для посетителей, включая паломников

© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора
Храмовая гора - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр - РИА Новости. Полиция Израиля блокирует входы в Старый город Иерусалима для посетителей, включая паломников, туристов и журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
У ворот, ведущих в Старый город, где расположен храм Гроба Господня, в котором сегодня ожидается схождение Благодатного огня, выставлены заграждения и сосредоточены большие силы полиции.
Тем не менее отдельные организованные группы паломников получают возможность войти в Старый город.
Сотни верующих собрались у стен Старого города в надежде попасть к святыням за его стенами.
В этом году израильские правоохранители ввели серьезные меры безопасности в период важнейших религиозных праздников, которые совпали по времени у последователей трех авраамических религий - пасхальные мероприятия у христиан, семидневная еврейская Пасха (Песах) у иудеев и священный для мусульман месяц Рамадан. Во время церемонии снисхождения Благодатного огня число посетителей храма Гроба Господня будет ограничено. Чудо схождения смогут увидеть не более 1,8 тысячи человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня.
В ответ на недовольство подобными ограничениями со стороны христианских церквей Иерусалима представители сил правопорядка неоднократно заявляли, что повышенные меры безопасности направлены в первую очередь на то, чтобы обеспечить приверженцам всех религий возможность совершать паломничество к святыням.
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