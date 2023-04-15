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Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума - РИА Новости, 15.04.2023
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13:15 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/italiya-1865529400.html
Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума
Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума - РИА Новости, 15.04.2023
Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии в феврале увеличился еще на 21,6 миллиарда евро и достиг нового максимума - 2,772 триллиона евро, сообщил центробанк... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:15
2023-04-15T13:15
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РИМ, 15 апр - РИА Новости. Размер государственного долга Италии в феврале увеличился еще на 21,6 миллиарда евро и достиг нового максимума - 2,772 триллиона евро, сообщил центробанк страны. Предыдущий негативный рекорд был установлен в июне 2022 года, когда, по данным Банка Италии, суверенная задолженность впервые превысила 2,77 триллиона евро. Миланская газета Corriere della Sera отмечает в этой связи, что государственный долг страны растет "без тормозов". "В 2022 году в Италии было произведено товаров и услуг на сумму 1,909 триллиона евро в текущих ценах. Отсюда соотношение между долгом и ВВП в 145%, что как глыба давит на перспективы развития и экономическую политику страны", - указывает издание. "Это большая беда для страны! При новой монетарной политике ЕЦБ и постоянном повышении учетных ставок бремя государственного долга будет становиться все большей проблемой, о чем свидетельствуют оценки бюджетного управления парламента. Все больше ресурсов будет тратиться на выплату процентов по долгу в пользу тех, кто может позволить себе приобрести государственные облигации, и в ущерб тем, кто не в состоянии оплачивать счета за свет и газ, что ведет к увеличению неравенства", - заявил, комментируя сообщение ЦБ, президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона. Если разделить нынешний госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен 46 960 евро, подчеркнул Дона. По его словам, это могло бы стать причиной инфаркта для многих соотечественников. Местные эксперты ранее отмечали, что в результате действий, связанных с ковидными ограничениями, размер госдолга Италии в 2020 году превысил 155% ВВП. После их отмены национальная экономика возобновила свой рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. Однако конфликт на Украине и резкое увеличение цен на энергоносители привели к снижению ВВП, и рост госдолга Италии возобновился, устанавливая новые негативные рекорды.
https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html
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италия, украина, европейский центральный банк, центральный банк рф (цб рф), в мире
Италия, Украина, Европейский центральный банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума

Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума в 2,772 триллиона евро

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 15 апр - РИА Новости. Размер государственного долга Италии в феврале увеличился еще на 21,6 миллиарда евро и достиг нового максимума - 2,772 триллиона евро, сообщил центробанк страны.
Предыдущий негативный рекорд был установлен в июне 2022 года, когда, по данным Банка Италии, суверенная задолженность впервые превысила 2,77 триллиона евро.
Миланская газета Corriere della Sera отмечает в этой связи, что государственный долг страны растет "без тормозов". "В 2022 году в Италии было произведено товаров и услуг на сумму 1,909 триллиона евро в текущих ценах. Отсюда соотношение между долгом и ВВП в 145%, что как глыба давит на перспективы развития и экономическую политику страны", - указывает издание.
"Это большая беда для страны! При новой монетарной политике ЕЦБ и постоянном повышении учетных ставок бремя государственного долга будет становиться все большей проблемой, о чем свидетельствуют оценки бюджетного управления парламента. Все больше ресурсов будет тратиться на выплату процентов по долгу в пользу тех, кто может позволить себе приобрести государственные облигации, и в ущерб тем, кто не в состоянии оплачивать счета за свет и газ, что ведет к увеличению неравенства", - заявил, комментируя сообщение ЦБ, президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона.
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Если разделить нынешний госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен 46 960 евро, подчеркнул Дона. По его словам, это могло бы стать причиной инфаркта для многих соотечественников.
Местные эксперты ранее отмечали, что в результате действий, связанных с ковидными ограничениями, размер госдолга Италии в 2020 году превысил 155% ВВП. После их отмены национальная экономика возобновила свой рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. Однако конфликт на Украине и резкое увеличение цен на энергоносители привели к снижению ВВП, и рост госдолга Италии возобновился, устанавливая новые негативные рекорды.
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