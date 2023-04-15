https://ria.ru/20230415/italiya-1865529400.html

Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума

Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума - РИА Новости, 15.04.2023

Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в феврале увеличился еще на 21,6 миллиарда евро и достиг нового максимума - 2,772 триллиона евро, сообщил центробанк... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:15

2023-04-15T13:15

2023-04-15T13:15

италия

украина

европейский центральный банк

центральный банк рф (цб рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg

РИМ, 15 апр - РИА Новости. Размер государственного долга Италии в феврале увеличился еще на 21,6 миллиарда евро и достиг нового максимума - 2,772 триллиона евро, сообщил центробанк страны. Предыдущий негативный рекорд был установлен в июне 2022 года, когда, по данным Банка Италии, суверенная задолженность впервые превысила 2,77 триллиона евро. Миланская газета Corriere della Sera отмечает в этой связи, что государственный долг страны растет "без тормозов". "В 2022 году в Италии было произведено товаров и услуг на сумму 1,909 триллиона евро в текущих ценах. Отсюда соотношение между долгом и ВВП в 145%, что как глыба давит на перспективы развития и экономическую политику страны", - указывает издание. "Это большая беда для страны! При новой монетарной политике ЕЦБ и постоянном повышении учетных ставок бремя государственного долга будет становиться все большей проблемой, о чем свидетельствуют оценки бюджетного управления парламента. Все больше ресурсов будет тратиться на выплату процентов по долгу в пользу тех, кто может позволить себе приобрести государственные облигации, и в ущерб тем, кто не в состоянии оплачивать счета за свет и газ, что ведет к увеличению неравенства", - заявил, комментируя сообщение ЦБ, президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона. Если разделить нынешний госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен 46 960 евро, подчеркнул Дона. По его словам, это могло бы стать причиной инфаркта для многих соотечественников. Местные эксперты ранее отмечали, что в результате действий, связанных с ковидными ограничениями, размер госдолга Италии в 2020 году превысил 155% ВВП. После их отмены национальная экономика возобновила свой рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. Однако конфликт на Украине и резкое увеличение цен на энергоносители привели к снижению ВВП, и рост госдолга Италии возобновился, устанавливая новые негативные рекорды.

https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html

https://ria.ru/20230414/gaz-1865451572.html

италия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

италия, украина, европейский центральный банк, центральный банк рф (цб рф), в мире