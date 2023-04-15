https://ria.ru/20230415/istoriya-1865526351.html
"Движение первых" открыло всероссийскую акцию "Хранители истории"
"Движение первых" открыло всероссийскую акцию "Хранители истории" - РИА Новости, 15.04.2023
"Движение первых" открыло всероссийскую акцию "Хранители истории"
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" открыло всероссийскую акцию "Хранители истории", в ходе которой дети будут изучать историю мемориалов и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:47
2023-04-15T12:47
2023-04-15T12:47
общество
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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РЖЕВ, 15 апр - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" открыло всероссийскую акцию "Хранители истории", в ходе которой дети будут изучать историю мемориалов и ухаживать за ними, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. Торжественная церемония открытия проекта состоялась на Ржевском мемориале Советскому Солдату. "Сегодня именно здесь стартует проект "Хранители истории", потому что нам важно по всей стране, чтобы ребята активно изучали историю мемориалов, ухаживали за мемориалами, выставляли посты номер один и знали о том, насколько наши деды и прадеды этим подвигом позволили нам жить и развиваться в нашей прекрасной стране", - сказал Гуров журналистам. Он добавил, что проект "Хранители истории" будет круглогодичным, и что он уже запущен по всей стране.
https://ria.ru/20230328/aktivisty-1861349329.html
https://ria.ru/20230328/pamyat-1861260283.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
"Движение первых" открыло всероссийскую акцию "Хранители истории"
"Движение первых" запустило проект по изучению истории и мемориалов и их сохранению
РЖЕВ, 15 апр - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" открыло всероссийскую акцию "Хранители истории", в ходе которой дети будут изучать историю мемориалов и ухаживать за ними, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.
Торжественная церемония открытия проекта состоялась на Ржевском мемориале Советскому Солдату.
Голикова пообещала поддерживать инициативы активистов "Движения первых"
"Сегодня именно здесь стартует проект "Хранители истории", потому что нам важно по всей стране, чтобы ребята активно изучали историю мемориалов, ухаживали за мемориалами, выставляли посты номер один и знали о том, насколько наши деды и прадеды этим подвигом позволили нам жить и развиваться в нашей прекрасной стране", - сказал Гуров журналистам.
Он добавил, что проект "Хранители истории" будет круглогодичным, и что он уже запущен по всей стране.
"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти