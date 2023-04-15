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В Ингушетии задержали пособников боевиков - РИА Новости, 15.04.2023
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12:56 15.04.2023 (обновлено: 16:00 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/ingushetiya-1865527189.html
В Ингушетии задержали пособников боевиков
В Ингушетии задержали пособников боевиков - РИА Новости, 15.04.2023
В Ингушетии задержали пособников боевиков
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии задержали девять пособников боевиков, сообщил... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:56
2023-04-15T16:00
происшествия
малгобекский район
республика ингушетия
кавказ
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 15 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии задержали девять пособников боевиков, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Он отметил, что силовики проводят целенаправленную работу по выявлению тех, кто помогал преступникам. Калиматов подчеркнул, что "у боевиков, посягнувших на мир и спокойствие в регионе и на жизни людей, нет ничего святого". По его словам, религия для них — лишь прикрытие для осуществления дестабилизации на Кавказе. "У этих людей есть хозяин с далекоидущими политическими целями ослабить нашу страну. Именно они и втягивают нашу молодежь в радикальную деятельность. &lt;…&gt; Нет никаких оправданий для тех, кто в священный для мусульман месяц идет убивать мирных людей. У всех этих бандитов будет один итог", — подчеркнул Калиматов.Глава региона также предупредил об уголовной ответственности тех, кто попытается оказать помощь преступникам, объявившим себя сторонниками запрещенного в стране "Исламского государства"*. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки обнаружили убежище боевиков. Во время операции четырех бандитов удалось ликвидировать, еще двоих — задержать.Ранее сообщалось, что в конце марта — начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. В результате три сотрудника МВД получили ранения. В городе Карабулаке обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения. Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района ввели режим контртеррористической операции. Позже в одном из сел района нашли тело одного из разыскиваемых. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе при проведении КТО силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, преступникам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило о вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых, двух из них удалось задержать.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230413/strelba-1864933201.html
https://ria.ru/20230403/ingushetiya-1862761746.html
малгобекский район
республика ингушетия
кавказ
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происшествия, малгобекский район, республика ингушетия, кавказ, махмуд-али калиматов
Происшествия, Малгобекский район, Республика Ингушетия, Кавказ, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии задержали пособников боевиков

В Ингушетии во время КТО задержали девятерых пособников боевиков

© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время операции в Ингушетии
Сотрудники ФСБ во время операции в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ во время операции в Ингушетии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии задержали девять пособников боевиков, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«

"В Малгобекском районе Республики Ингушетии продолжается контртеррористическая операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов. <…> На основании показаний (задержанных боевиков. — Прим. ред.) были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия", — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

Он отметил, что силовики проводят целенаправленную работу по выявлению тех, кто помогал преступникам. Калиматов подчеркнул, что "у боевиков, посягнувших на мир и спокойствие в регионе и на жизни людей, нет ничего святого". По его словам, религия для них — лишь прикрытие для осуществления дестабилизации на Кавказе.
"У этих людей есть хозяин с далекоидущими политическими целями ослабить нашу страну. Именно они и втягивают нашу молодежь в радикальную деятельность. <…> Нет никаких оправданий для тех, кто в священный для мусульман месяц идет убивать мирных людей. У всех этих бандитов будет один итог", — подчеркнул Калиматов.
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Глава региона также предупредил об уголовной ответственности тех, кто попытается оказать помощь преступникам, объявившим себя сторонниками запрещенного в стране "Исламского государства"*. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки обнаружили убежище боевиков. Во время операции четырех бандитов удалось ликвидировать, еще двоих — задержать.
Ранее сообщалось, что в конце марта — начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. В результате три сотрудника МВД получили ранения. В городе Карабулаке обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения. Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.
Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района ввели режим контртеррористической операции. Позже в одном из сел района нашли тело одного из разыскиваемых. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе при проведении КТО силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, преступникам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило о вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых, двух из них удалось задержать.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
3 апреля, 20:26
 
ПроисшествияМалгобекский районРеспублика ИнгушетияКавказМахмуд-Али Калиматов
 
 
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