https://ria.ru/20230415/ingushetiya-1865527189.html

В Ингушетии задержали пособников боевиков

В Ингушетии задержали пособников боевиков - РИА Новости, 15.04.2023

В Ингушетии задержали пособников боевиков

Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии задержали девять пособников боевиков, сообщил... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:56

2023-04-15T12:56

2023-04-15T16:00

происшествия

малгобекский район

республика ингушетия

кавказ

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 15 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии задержали девять пособников боевиков, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Он отметил, что силовики проводят целенаправленную работу по выявлению тех, кто помогал преступникам. Калиматов подчеркнул, что "у боевиков, посягнувших на мир и спокойствие в регионе и на жизни людей, нет ничего святого". По его словам, религия для них — лишь прикрытие для осуществления дестабилизации на Кавказе. "У этих людей есть хозяин с далекоидущими политическими целями ослабить нашу страну. Именно они и втягивают нашу молодежь в радикальную деятельность. <…> Нет никаких оправданий для тех, кто в священный для мусульман месяц идет убивать мирных людей. У всех этих бандитов будет один итог", — подчеркнул Калиматов.Глава региона также предупредил об уголовной ответственности тех, кто попытается оказать помощь преступникам, объявившим себя сторонниками запрещенного в стране "Исламского государства"*. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки обнаружили убежище боевиков. Во время операции четырех бандитов удалось ликвидировать, еще двоих — задержать.Ранее сообщалось, что в конце марта — начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. В результате три сотрудника МВД получили ранения. В городе Карабулаке обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения. Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района ввели режим контртеррористической операции. Позже в одном из сел района нашли тело одного из разыскиваемых. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе при проведении КТО силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, преступникам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило о вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых, двух из них удалось задержать.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230413/strelba-1864933201.html

https://ria.ru/20230403/ingushetiya-1862761746.html

малгобекский район

республика ингушетия

кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, малгобекский район, республика ингушетия, кавказ, махмуд-али калиматов