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Эксперимент по маркировке икры не скажется на ее стоимости, заверили в ЦРПТ - РИА Новости, 15.04.2023
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17:11 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/ikra-1865560554.html
Эксперимент по маркировке икры не скажется на ее стоимости, заверили в ЦРПТ
Эксперимент по маркировке икры не скажется на ее стоимости, заверили в ЦРПТ - РИА Новости, 15.04.2023
Эксперимент по маркировке икры не скажется на ее стоимости, заверили в ЦРПТ
Эксперимент по маркировке красной и черной икры в России не окажет влияния на ее стоимость, при этом принять в нем участие готовы уже более 30 компаний,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:11
2023-04-15T17:11
экономика
россия
красная икра
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эксперимент по маркировке красной и черной икры в России не окажет влияния на ее стоимость, при этом принять в нем участие готовы уже более 30 компаний, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры пройдет в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. "Маркировка, как и во всех других отраслях, позволит эффективно защитить людей от нелегальной продукции и снизить риски вреда жизни и здоровью... В пилотном проекте уже планируют принять участие более 30 компаний... Маркировка не окажет влияния на стоимость икры - это подтверждается опытом внедрения в других типах продукции, а также экспертами, которые проводят исследования перед вводом маркировки в каждой новой группе", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова. Он также отметил, что эксперимент не потребует от бизнеса дополнительных затрат, поскольку коды маркировки будут предоставлены компаниям на безвозмездной основе. Так, по данным НИФИ Минфина России, вклад маркировки в конечную стоимость одной единицы продукции после того, как она станет обязательной, оценивается в 0,25%. При этом экономический эффект от обеления рынка оценивается в 8,2 миллиарда рублей в год за счет освобождения доли рынка, занимаемой нелегальными производителями. Там также подсчитали, что доля нелегальной икры на рынке составляет более 20%, а по данным ВШЭ, которые приводит ЦРПТ, этот показатель превышает 27,5%. Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво в кегах, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.
https://ria.ru/20230415/ikra-1865558583.html
https://ria.ru/20230117/ikra-1845353453.html
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экономика, россия, красная икра, общество
Экономика, Россия, Красная икра, Общество
Эксперимент по маркировке икры не скажется на ее стоимости, заверили в ЦРПТ

В ЦРПТ заверили, что эксперимент по маркировке икры в России не скажется на ее стоимости

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры в Москве
Продажа красной икры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продажа красной икры в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эксперимент по маркировке красной и черной икры в России не окажет влияния на ее стоимость, при этом принять в нем участие готовы уже более 30 компаний, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры пройдет в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.
Черная икра - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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"Маркировка, как и во всех других отраслях, позволит эффективно защитить людей от нелегальной продукции и снизить риски вреда жизни и здоровью... В пилотном проекте уже планируют принять участие более 30 компаний... Маркировка не окажет влияния на стоимость икры - это подтверждается опытом внедрения в других типах продукции, а также экспертами, которые проводят исследования перед вводом маркировки в каждой новой группе", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.
Он также отметил, что эксперимент не потребует от бизнеса дополнительных затрат, поскольку коды маркировки будут предоставлены компаниям на безвозмездной основе.
Так, по данным НИФИ Минфина России, вклад маркировки в конечную стоимость одной единицы продукции после того, как она станет обязательной, оценивается в 0,25%. При этом экономический эффект от обеления рынка оценивается в 8,2 миллиарда рублей в год за счет освобождения доли рынка, занимаемой нелегальными производителями. Там также подсчитали, что доля нелегальной икры на рынке составляет более 20%, а по данным ВШЭ, которые приводит ЦРПТ, этот показатель превышает 27,5%.
Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво в кегах, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.
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