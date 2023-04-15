https://ria.ru/20230415/ikra-1865558583.html
В Росрыболовстве назвали преимущества от маркировки икры для рынка
В Росрыболовстве назвали преимущества от маркировки икры для рынка - РИА Новости, 15.04.2023
В Росрыболовстве назвали преимущества от маркировки икры для рынка
Маркировка и система прослеживаемости - системное решение проблемы нелегального оборота икры, которое также защищает интересы добросовестных рыбаков и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:59
2023-04-15T16:59
2023-04-15T16:59
экономика
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
камчатка
дальний восток
россия
красная икра
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Маркировка и система прослеживаемости - системное решение проблемы нелегального оборота икры, которое также защищает интересы добросовестных рыбаков и производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства. Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры пройдет в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. "Маркировка и система прослеживаемости - это системное решение проблемы нелегального оборота икры", - сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что прослеживаемость по всем этапам товаро-проводящей цепи - одна из самых действенных мер борьбы с контрафактной и нелегальной продукцией: по сути невозможность сбыта незаконно добытых водных биоресурсов, в том числе продукции из них является панацеей от браконьерства. Таким образом, эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб в России позволит защитить рынок от небезопасной продукции, а также интересы добросовестных рыбаков и производителей, создать чистую и здоровую конкурентную среду. В Росрыболовстве напомнили, что сейчас для борьбы с нелегальной икорной продукцией апробируется еще одна мера - ограничения авиаперевозки в багаже граждан лососевой икры непромышленного производства, без документов - свыше 10 килограммов. Эксперимент запустили на Камчатке 1 ноября 2022 года, в планах - распространить его на другие регионы Дальнего Востока.
https://ria.ru/20230321/chukotka-1859386059.html
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экономика, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), камчатка, дальний восток, россия, красная икра
Экономика, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Камчатка, Дальний Восток, Россия, Красная икра
В Росрыболовстве назвали преимущества от маркировки икры для рынка
В Росрыболовстве объяснили, что маркировка икры защитит рынок от ее нелегального оборота
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Маркировка и система прослеживаемости - системное решение проблемы нелегального оборота икры, которое также защищает интересы добросовестных рыбаков и производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры пройдет в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.
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"Маркировка и система прослеживаемости - это системное решение проблемы нелегального оборота икры", - сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что прослеживаемость по всем этапам товаро-проводящей цепи - одна из самых действенных мер борьбы с контрафактной и нелегальной продукцией: по сути невозможность сбыта незаконно добытых водных биоресурсов, в том числе продукции из них является панацеей от браконьерства.
«
"Сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 миллиарда рублей. Нелегальная добыча наносит значительный урон национальным рыбным запасам, нелегальная продукция, произведенная без соблюдения соответствующих санитарных норм и без подтверждения ее безопасности - это риски здоровью и жизни граждан", - подчеркивают в ведомстве.
Таким образом, эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб в России
позволит защитить рынок от небезопасной продукции, а также интересы добросовестных рыбаков и производителей, создать чистую и здоровую конкурентную среду.
В Росрыболовстве напомнили, что сейчас для борьбы с нелегальной икорной продукцией апробируется еще одна мера - ограничения авиаперевозки в багаже граждан лососевой икры непромышленного производства, без документов - свыше 10 килограммов. Эксперимент запустили на Камчатке
1 ноября 2022 года, в планах - распространить его на другие регионы Дальнего Востока
.
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