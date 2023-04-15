https://ria.ru/20230415/ikra-1865558583.html

В Росрыболовстве назвали преимущества от маркировки икры для рынка

В Росрыболовстве назвали преимущества от маркировки икры для рынка - РИА Новости, 15.04.2023

В Росрыболовстве назвали преимущества от маркировки икры для рынка

Маркировка и система прослеживаемости - системное решение проблемы нелегального оборота икры, которое также защищает интересы добросовестных рыбаков и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:59

2023-04-15T16:59

2023-04-15T16:59

экономика

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

камчатка

дальний восток

россия

красная икра

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Маркировка и система прослеживаемости - системное решение проблемы нелегального оборота икры, которое также защищает интересы добросовестных рыбаков и производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства. Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры пройдет в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. "Маркировка и система прослеживаемости - это системное решение проблемы нелегального оборота икры", - сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что прослеживаемость по всем этапам товаро-проводящей цепи - одна из самых действенных мер борьбы с контрафактной и нелегальной продукцией: по сути невозможность сбыта незаконно добытых водных биоресурсов, в том числе продукции из них является панацеей от браконьерства. Таким образом, эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб в России позволит защитить рынок от небезопасной продукции, а также интересы добросовестных рыбаков и производителей, создать чистую и здоровую конкурентную среду. В Росрыболовстве напомнили, что сейчас для борьбы с нелегальной икорной продукцией апробируется еще одна мера - ограничения авиаперевозки в багаже граждан лососевой икры непромышленного производства, без документов - свыше 10 килограммов. Эксперимент запустили на Камчатке 1 ноября 2022 года, в планах - распространить его на другие регионы Дальнего Востока.

https://ria.ru/20230321/chukotka-1859386059.html

https://ria.ru/20221228/ikra-1841820927.html

камчатка

дальний восток

россия

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экономика, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), камчатка, дальний восток, россия, красная икра