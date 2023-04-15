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В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
14:34 15.04.2023 (обновлено: 17:57 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/ikona-1865538385.html
В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери
В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери - РИА Новости, 15.04.2023
В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери
Телеканал "Россия 24" и Народный фронт привезли в преддверии Пасхи Чудотворную мироточивую икону Божией Матери в воинские части на линии боевого столкновения и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:34
2023-04-15T17:57
религия
луганская народная республика
алена березовская
русская православная церковь
пасха
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" и Народный фронт привезли в преддверии Пасхи Чудотворную мироточивую икону Божией Матери в воинские части на линии боевого столкновения и прилегающих к ней полигонах в ЛНР, сообщили в пресс-службе движения. Отмечается, что икону также отвезли в храм в одном из населенных пунктов в ЛНР, где ее могли увидеть местные жители и военные. Одновременно с духовной миссией бойцам вручили государственные награды – ордена Мужества, ордена Святого Георгия IV степени и медали "За отвагу", уточняется в сообщении. "Мы совместно с Народным фронтом и Русской православной церковью при поддержке министерства обороны приехали к вам с духовной миссией. Привезли вам мироточивую икону Пресвятой Богородицы, очень много исцелений и чудес от нее происходит. Священники из Оптиной пустыни попросили меня привезти ее вам, а также икону Святой Троицы и частицу мощей святого Лаврентия Черниговского", - приводят в сообщении слова корреспондента телеканала Алены Березовской.
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луганская народная республика, алена березовская, русская православная церковь, пасха, общероссийский народный фронт
Религия, Луганская Народная Республика, Алена Березовская, Русская православная церковь, Пасха, Общероссийский народный фронт
В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери

В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери в преддверии Пасхи

© Фото : ОНФТелеканал "Россия 24" и "Народный фронт" в преддверии Светлой Пасхи привезли Чудотворную мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" в воинские части на передовой в ЛНР
Телеканал Россия 24 и Народный фронт в преддверии Светлой Пасхи привезли Чудотворную мироточивую икону Божией Матери Умягчение злых сердец в воинские части на передовой в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : ОНФ
Телеканал "Россия 24" и "Народный фронт" в преддверии Светлой Пасхи привезли Чудотворную мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" в воинские части на передовой в ЛНР
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" и Народный фронт привезли в преддверии Пасхи Чудотворную мироточивую икону Божией Матери в воинские части на линии боевого столкновения и прилегающих к ней полигонах в ЛНР, сообщили в пресс-службе движения.
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"Телеканал "Россия 24" и "Народный фронт" в преддверии Светлой Пасхи привезли Чудотворную мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" в воинские части на передовой в ЛНР… Представители президентского движения и автор репортажа вместе с иконой Божией Матери побывали в подразделениях на линии фронта и прилегающих к ней полигонах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что икону также отвезли в храм в одном из населенных пунктов в ЛНР, где ее могли увидеть местные жители и военные. Одновременно с духовной миссией бойцам вручили государственные награды – ордена Мужества, ордена Святого Георгия IV степени и медали "За отвагу", уточняется в сообщении.
"Мы совместно с Народным фронтом и Русской православной церковью при поддержке министерства обороны приехали к вам с духовной миссией. Привезли вам мироточивую икону Пресвятой Богородицы, очень много исцелений и чудес от нее происходит. Священники из Оптиной пустыни попросили меня привезти ее вам, а также икону Святой Троицы и частицу мощей святого Лаврентия Черниговского", - приводят в сообщении слова корреспондента телеканала Алены Березовской.
Храм во имя Пресвятой Богородицы, в честь иконы Её, именуемой Умиление в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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РелигияЛуганская Народная РеспубликаАлена БерезовскаяРусская православная церковьПасхаОбщероссийский народный фронт
 
 
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