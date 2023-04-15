https://ria.ru/20230415/ikona-1865538385.html

В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери

В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери - РИА Новости, 15.04.2023

В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери

Телеканал "Россия 24" и Народный фронт привезли в преддверии Пасхи Чудотворную мироточивую икону Божией Матери в воинские части на линии боевого столкновения и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:34

2023-04-15T14:34

2023-04-15T17:57

религия

луганская народная республика

алена березовская

русская православная церковь

пасха

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" и Народный фронт привезли в преддверии Пасхи Чудотворную мироточивую икону Божией Матери в воинские части на линии боевого столкновения и прилегающих к ней полигонах в ЛНР, сообщили в пресс-службе движения. Отмечается, что икону также отвезли в храм в одном из населенных пунктов в ЛНР, где ее могли увидеть местные жители и военные. Одновременно с духовной миссией бойцам вручили государственные награды – ордена Мужества, ордена Святого Георгия IV степени и медали "За отвагу", уточняется в сообщении. "Мы совместно с Народным фронтом и Русской православной церковью при поддержке министерства обороны приехали к вам с духовной миссией. Привезли вам мироточивую икону Пресвятой Богородицы, очень много исцелений и чудес от нее происходит. Священники из Оптиной пустыни попросили меня привезти ее вам, а также икону Святой Троицы и частицу мощей святого Лаврентия Черниговского", - приводят в сообщении слова корреспондента телеканала Алены Березовской.

https://ria.ru/20230415/paskha-1865521313.html

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луганская народная республика, алена березовская, русская православная церковь, пасха, общероссийский народный фронт