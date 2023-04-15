В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери
В ЛНР на передовую привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери в преддверии Пасхи
© Фото : ОНФТелеканал "Россия 24" и "Народный фронт" в преддверии Светлой Пасхи привезли Чудотворную мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" в воинские части на передовой в ЛНР
© Фото : ОНФ
Телеканал "Россия 24" и "Народный фронт" в преддверии Светлой Пасхи привезли Чудотворную мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" в воинские части на передовой в ЛНР
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" и Народный фронт привезли в преддверии Пасхи Чудотворную мироточивую икону Божией Матери в воинские части на линии боевого столкновения и прилегающих к ней полигонах в ЛНР, сообщили в пресс-службе движения.
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"Телеканал "Россия 24" и "Народный фронт" в преддверии Светлой Пасхи привезли Чудотворную мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" в воинские части на передовой в ЛНР… Представители президентского движения и автор репортажа вместе с иконой Божией Матери побывали в подразделениях на линии фронта и прилегающих к ней полигонах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что икону также отвезли в храм в одном из населенных пунктов в ЛНР, где ее могли увидеть местные жители и военные. Одновременно с духовной миссией бойцам вручили государственные награды – ордена Мужества, ордена Святого Георгия IV степени и медали "За отвагу", уточняется в сообщении.
"Мы совместно с Народным фронтом и Русской православной церковью при поддержке министерства обороны приехали к вам с духовной миссией. Привезли вам мироточивую икону Пресвятой Богородицы, очень много исцелений и чудес от нее происходит. Священники из Оптиной пустыни попросили меня привезти ее вам, а также икону Святой Троицы и частицу мощей святого Лаврентия Черниговского", - приводят в сообщении слова корреспондента телеканала Алены Березовской.