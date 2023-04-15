https://ria.ru/20230415/ierusalim-1865540450.html

Вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня идет крестный ход

Вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня идет крестный ход - РИА Новости, 15.04.2023

Вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня идет крестный ход

Патриарх Иерусалимский Феофил III проводит крестный ход вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:59

2023-04-15T14:59

2023-04-15T14:59

религия

иерусалим

москва

россия

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русская православная церковь

религия

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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III проводит крестный ход вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проводят три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1". Среди ожидающих схождение огня – делегация Фонда Андрея Первозванного, которая планирует доставить огонь в ночь на 16 апреля на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы - их список доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорте "Внуково 3" огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Этот храм объединяет множество других, огонь появляется на мраморной плите внутри Кувуклии – небольшой часовне, расположенной над гробом Господнем. Но сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня - крестный ход патриарха Иерусалимского через от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и, таким образом, всем собравшимся в храме.

https://ria.ru/20230415/ierusalim-1865507472.html

https://ria.ru/20230415/religiya-1865509575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, москва, россия, иисус христос, фонд андрея первозванного, русская православная церковь, религия