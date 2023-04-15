https://ria.ru/20230415/ierusalim-1865507472.html

В Иерусалиме собрались паломники в ожидании схождения Благодатного огня

В Иерусалиме собрались паломники в ожидании схождения Благодатного огня - РИА Новости, 15.04.2023

В Иерусалиме собрались паломники в ожидании схождения Благодатного огня

Тысячи православных паломников из разных стран с раннего утра Великой Субботы заполнили улицы вокруг Старого города в Иерусалиме в надежде увидеть чудо... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:43

2023-04-15T09:43

2023-04-15T09:43

религия

религия

пасха

иерусалим

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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр - РИА Новости. Тысячи православных паломников из разных стран с раннего утра Великой Субботы заполнили улицы вокруг Старого города в Иерусалиме в надежде увидеть чудо схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. В этом году израильские правоохранители ввели серьезные меры безопасности в период важнейших религиозных праздников, которые совпали по времени у последователей трех авраамических религий - пасхальные мероприятия у христиан, семидневная еврейская Пасха (Песах) у иудеев и священный для мусульман месяц Рамадан. Во время церемонии снисхождения Благодатного огня число посетителей храма Гроба Господня будет ограничено. По словам представителя израильской полиции Михаэля Зингермана, чудо схождения смогут увидеть не более 2,4 тысячи человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня. В ответ на недовольство подобными ограничениями со стороны христианских церквей Иерусалима представители сил правопорядка неоднократно заявляли, что повышенные меры безопасности направлены в первую очередь на то, чтобы обеспечить приверженцам всех религий возможность совершать паломничество к святыням. "Был задействован инженер, уполномоченный от имени представителей всех церквей, которые управляют храмом Гроба Господня..., и он дал свою оценку, что войти в храм и находиться в нем одновременно и безопасно могут 2,1 тысячи человек", - заявил Зингерман российским журналистам, добавив, что еще несколько сотен человек дополнительно смогут также зайти. По состоянию на 09:30 у храма находились только представители духовенства, силы полиции, отряды скорой помощи и журналисты. Великая Суббота у христиан наступила на следующий день после завершения последней пятницы священного месяца Рамадан, которая также совпала с международным днем Аль-Кудс (день Иерусалима или день солидарности с борьбой палестинцев за независимость), отмечаемым мусульманами-шиитами в Иране, Сирии, Ливане и других странах. В этот день тысячи мусульманских паломников совершали молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, которая находится в считанных минутах ходьбы от главнейшей святыни христианского мира - храма Гроба Господня. С раннего утра полиция заблокировала ворота Старого города и не пускала никаких посетителей, включая паломников и журналистов. Организованные группы паломников смогли проходить за стены города с 8 утра. Организованную группу аккредитованных журналистов в сопровождении полиции завели в Старый город только 8:45 по местному времени. На каждом перекрестке дежурит полиция и проверяет документы, разрешающие проход. По словам Зингермана, несколько тысяч полицейских со всего Израиля охраняют в этот день порядок в городе. По состоянию на 09:00 у стен храма Гроба Господня паломников не было. Они сосредоточились на близлежащих улицах и ждут разрешения прийти к храму. Затем у храма находились только представители духовенства, силы полиции, отряды скорой помощи и журналисты. В 09:20 первая группа паломников прибыла к храму. В это же время двери храма были открыты. Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени. Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".

https://ria.ru/20230415/prazdnik-1865008161.html

https://ria.ru/20230415/ogon-1865488314.html

https://ria.ru/20230415/ogon-1865499429.html

https://ria.ru/20230412/ogon-1864834195.html

иерусалим

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, пасха, иерусалим