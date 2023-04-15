https://ria.ru/20230415/himars-1865535944.html

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS - РИА Новости, 15.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:04

2023-04-15T14:04

2023-04-15T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

рубежное

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html

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Минобороны РФ о перехвате реактивных снарядов Перехват реактивных снарядов и потери украинских националистов: что еще сообщили в брифинге МО РФ 2023-04-15T14:04 true PT3M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, рубежное, донецкая народная республика, россия, украина