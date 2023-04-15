https://ria.ru/20230415/himars-1865535944.html
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS - РИА Новости, 15.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:04
2023-04-15T14:04
2023-04-15T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
рубежное
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html
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Минобороны РФ о перехвате реактивных снарядов
Перехват реактивных снарядов и потери украинских националистов: что еще сообщили в брифинге МО РФ
2023-04-15T14:04
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РИА Новости
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безопасность, рубежное, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рубежное, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и три украинских дрона