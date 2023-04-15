https://ria.ru/20230415/germaniya-1865505820.html
Псевдозеленая политика Германии изолирует страну, считает эксперт
Псевдозеленая политика Германии изолирует страну, считает эксперт - РИА Новости, 15.04.2023
Псевдозеленая политика Германии изолирует страну, считает эксперт
Радикальная энергетическая политика Германии и ее попытка навязать партнерам свое видение приведет лишь к изоляции ФРГ от других стран Европейского союза,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:23
2023-04-15T09:23
2023-04-15T09:44
в мире
германия
россия
европа
владимир путин
евросоюз
северный поток
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Радикальная энергетическая политика Германии и ее попытка навязать партнерам свое видение приведет лишь к изоляции ФРГ от других стран Европейского союза, заявил РИА Новости европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. Германия остановит 15 апреля 2023 года эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Ранее сообщалось, что большинство населения не согласны с этим решением, при этом другие страны заявляли о намерении продолжить или расширить использование ядерной энергетики. "Сегодняшняя коалиция в Берлине явно во власти зеленых, и Германия делает более радикальной свою позицию по энергетике, изолируя себя от большинства других стран ЕС. Германия принимает неверные решения и теряет лидерство в Европе… Германия будет давить на своих партнеров, чтобы навязать свое дорогостоящее видение по энергетике. Многие это не поддержат", - считает эксперт. На его взгляд, энергетический вопрос уже стал камнем преткновения в отношениях между Германией и Францией. На фоне энергетического кризиса в Европе решение Германии только усугубит ситуацию. "Давление на цены на газ вновь повысится следующей зимой, если добавить к этому решение Германии покончить с ядерной энергией, то это приведет к росту цен для всех европейских граждан", - утверждает эксперт. Кроме того, по его словам, якобы зеленая политика страны приведет лишь к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, так как Германии придется открыть новые угольные и газовые электростанции взамен закрытых АЭС. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html
https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, европа, владимир путин, евросоюз, северный поток
В мире, Германия, Россия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Северный поток
Псевдозеленая политика Германии изолирует страну, считает эксперт
Эксперт Дамьен Эрнст: псевдозеленая политика лишает Германию лидерства в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Радикальная энергетическая политика Германии и ее попытка навязать партнерам свое видение приведет лишь к изоляции ФРГ от других стран Европейского союза, заявил РИА Новости европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст.
Германия остановит 15 апреля 2023 года эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Ранее сообщалось, что большинство населения не согласны с этим решением, при этом другие страны заявляли о намерении продолжить или расширить использование ядерной энергетики.
Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа
"Сегодняшняя коалиция в Берлине
явно во власти зеленых, и Германия делает более радикальной свою позицию по энергетике, изолируя себя от большинства других стран ЕС
. Германия принимает неверные решения и теряет лидерство в Европе
… Германия будет давить на своих партнеров, чтобы навязать свое дорогостоящее видение по энергетике. Многие это не поддержат", - считает эксперт.
На его взгляд, энергетический вопрос уже стал камнем преткновения в отношениях между Германией и Францией
.
«
"Особые отношения" между Германией и Францией мертвы. Канцлер Шольц едет в Пекин, не пригласив Макрона присоединиться к нему, но главное разногласие касается ядерной энергии", - указывает Эрнст.
На фоне энергетического кризиса в Европе решение Германии только усугубит ситуацию. "Давление на цены на газ вновь повысится следующей зимой, если добавить к этому решение Германии покончить с ядерной энергией, то это приведет к росту цен для всех европейских граждан", - утверждает эксперт.
Русские, вон! Германия требует ядерного реванша
Кроме того, по его словам, якобы зеленая политика страны приведет лишь к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, так как Германии придется открыть новые угольные и газовые электростанции взамен закрытых АЭС.
«
"Возобновляемые источники не могут (вырабатывать столько энергии - ред.), они ужасно дорого стоят ради совсем малого и ненадежного производства (энергии - ред.)", - заключает эксперт.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России
в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северног
о потока" из-за введенных против РФ санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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