https://ria.ru/20230415/germaniya-1865505820.html

Псевдозеленая политика Германии изолирует страну, считает эксперт

Псевдозеленая политика Германии изолирует страну, считает эксперт - РИА Новости, 15.04.2023

Псевдозеленая политика Германии изолирует страну, считает эксперт

Радикальная энергетическая политика Германии и ее попытка навязать партнерам свое видение приведет лишь к изоляции ФРГ от других стран Европейского союза,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:23

2023-04-15T09:23

2023-04-15T09:44

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Радикальная энергетическая политика Германии и ее попытка навязать партнерам свое видение приведет лишь к изоляции ФРГ от других стран Европейского союза, заявил РИА Новости европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. Германия остановит 15 апреля 2023 года эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Ранее сообщалось, что большинство населения не согласны с этим решением, при этом другие страны заявляли о намерении продолжить или расширить использование ядерной энергетики. "Сегодняшняя коалиция в Берлине явно во власти зеленых, и Германия делает более радикальной свою позицию по энергетике, изолируя себя от большинства других стран ЕС. Германия принимает неверные решения и теряет лидерство в Европе… Германия будет давить на своих партнеров, чтобы навязать свое дорогостоящее видение по энергетике. Многие это не поддержат", - считает эксперт. На его взгляд, энергетический вопрос уже стал камнем преткновения в отношениях между Германией и Францией. На фоне энергетического кризиса в Европе решение Германии только усугубит ситуацию. "Давление на цены на газ вновь повысится следующей зимой, если добавить к этому решение Германии покончить с ядерной энергией, то это приведет к росту цен для всех европейских граждан", - утверждает эксперт. Кроме того, по его словам, якобы зеленая политика страны приведет лишь к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, так как Германии придется открыть новые угольные и газовые электростанции взамен закрытых АЭС. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html

https://ria.ru/20230403/evrosoyuz-1861825900.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, россия, европа, владимир путин, евросоюз, северный поток