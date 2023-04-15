https://ria.ru/20230415/geopolitika-1865406703.html

Мир возвращается к норме

Мир возвращается к норме - РИА Новости, 15.04.2023

Мир возвращается к норме

Если выразить мысль этой замечательной статьи одной фразой, то получится так: прекратите ваши истерики по поводу назревающей мировой... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:09

аналитика

оон

китай

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865408229_0:188:3077:1919_1920x0_80_0_0_37e45138cb2a26b43c3ddf629f906373.jpg

Если выразить мысль этой замечательной статьи одной фразой, то получится так: прекратите ваши истерики по поводу назревающей мировой военно-политическо-моральной катастрофы, не происходит ничего необычного — и не произойдет.Про истерики в статье вообще-то почти ничего не говорится, автор не унижается до подробной полемики со своей аудиторией — а она в основном американская, в журнале Foreign Affairs. Перед нами нечто иное — взгляд иностранца, человека не западного, который холодно и сухо анализирует суть и перспективы нынешнего яростного противостояния Запада с Китаем, с Россией — и не только с ними.Автор, отставной сингапурский дипломат Билахари Каусикан — в 90-е годы посол своей страны в Москве, откуда он переехал на такую же должность в ООН. В Москве мы с ним встречались, говорили о его знаменитой концепции насчет того, что существуют "азиатские ценности", общие для всех обитателей этой части света, и они отличаются от западных, со всеми вытекающими. В общем, перед нами один из самых интересных и уважаемых мыслителей сегодняшнего мира. Вдобавок у него редкая этническая принадлежность — сын индийца и китаянки, что, возможно, способствует усвоению мудрости двух великих цивилизаций.Билахари говорит множество очевидных и нам известных вещей типа: Украина? Но вся история последних десятилетий полна примерами того, как США или их союзники нарушали все мыслимые нормы международного права и учиняли множество войн. Мы — мир — сегодня просто возвращаемся к норме, а норма — это, к сожалению, когда войны случаются.Или вот вам еще одна причина, почему десятки государств мира прохладно реагируют на те самые истерики и санкции против России: они видят конфликт, в котором "белые убивают белых при поддержке других белых", а вовсе не когда "белые убивают небелых или небелые убивают друг друга, иногда при поддержке белых". В общем, не наше это дело. Так что чем дальше, тем меньше будет желающих из развивающегося мира этой историей интересоваться.Но эти мысли у наших экспертов тоже встречались, так же как и идея, что Украина для США — это "подставной игрок", часть "побочного шоу" в американском противостоянии с Китаем. А вот само противостояние... Тут у Билахари есть действительно свежая мысль, повторим — холодная и сухая.Она вот о чем: да, соперничество США и Китая будет ключевой темой всего нашего столетия. Но оно ни к чему катастрофическому не приведет, разве что какой-то бешеный националист в ярости нажмет не ту кнопку.Дело в том, говорит он, что никакого соперничества двух конкурирующих систем нет. Китай и США, каждый со шлейфом союзников, экономически настолько срослись друг с другом, что это вам не цепь, которую можно разорвать, — это как два дерева, у которых давно переплелись и кроны, и корни. Их можно местами слегка раздвинуть, но нельзя совсем разделить, да два конкурента этого всерьез и не хотят, еще менее этого хотят их партнеры. А поэтому давайте не будем воспринимать серьезно всю эту болтовню насчет смертельной схватки "авторитаризма и демократии", как и любую другую болтовню.Модель завтрашнего мира, по Билахари, — это постоянный и трудно достигаемый баланс интересов во всех сферах экономики и по всему миру. При этом и США, и Китай лишатся монополии на роль арбитра, да, даже в Европе — хотя бы потому, что будет все больше государств или групп таковых, которые будут работать как с той, так и с другой стороной.Вообще-то, добавим, это не завтрашний мир, а уже сегодняшний. Посмотрите, как ведут себя Индия или Турция, или соседи Сингапура в Юго-Восточной Азии. Да вот и Франция делает вид, что пытается быть самостоятельной. Все балансируют, все при малейшей возможности отказываются от ориентации только на одного из двух конкурентов.И еще — опять об истериках и прочих стараниях Запада изобразить происходящее противостояние как борьбу правильных идей против неправильных. Эта штука обречена хотя бы потому, что сотни миллионов людей не могут жить в постоянном умственно возбужденном состоянии (исключение — Украина, зато какое поучительное). Никакой интернет с его соцсетями, никакое прямое государственное насилие типа запретов в Латвии или Германии на высказывание тех или иных фактов или идей долго не продержатся. Дальше неизбежно начинается усталость от морального давления и самое непобедимое из сопротивлений — пассивное и молчаливое. Так что сингапурский автор прав — мир всего лишь возвращается к своему пусть неприятному, но естественному состоянию.

https://ria.ru/20230126/zapad-1847517677.html

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html

https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html

https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865199870.html

китай

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, оон, китай, сша, украина