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Мир возвращается к норме - РИА Новости, 15.04.2023
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08:00 15.04.2023 (обновлено: 08:09 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/geopolitika-1865406703.html
Мир возвращается к норме
Мир возвращается к норме - РИА Новости, 15.04.2023
Мир возвращается к норме
Если выразить мысль этой замечательной статьи одной фразой, то получится так: прекратите ваши истерики по поводу назревающей мировой... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T08:00
2023-04-15T08:09
аналитика
оон
китай
сша
украина
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Если выразить мысль этой замечательной статьи одной фразой, то получится так: прекратите ваши истерики по поводу назревающей мировой военно-политическо-моральной катастрофы, не происходит ничего необычного — и не произойдет.Про истерики в статье вообще-то почти ничего не говорится, автор не унижается до подробной полемики со своей аудиторией — а она в основном американская, в журнале Foreign Affairs. Перед нами нечто иное — взгляд иностранца, человека не западного, который холодно и сухо анализирует суть и перспективы нынешнего яростного противостояния Запада с Китаем, с Россией — и не только с ними.Автор, отставной сингапурский дипломат Билахари Каусикан — в 90-е годы посол своей страны в Москве, откуда он переехал на такую же должность в ООН. В Москве мы с ним встречались, говорили о его знаменитой концепции насчет того, что существуют "азиатские ценности", общие для всех обитателей этой части света, и они отличаются от западных, со всеми вытекающими. В общем, перед нами один из самых интересных и уважаемых мыслителей сегодняшнего мира. Вдобавок у него редкая этническая принадлежность — сын индийца и китаянки, что, возможно, способствует усвоению мудрости двух великих цивилизаций.Билахари говорит множество очевидных и нам известных вещей типа: Украина? Но вся история последних десятилетий полна примерами того, как США или их союзники нарушали все мыслимые нормы международного права и учиняли множество войн. Мы — мир — сегодня просто возвращаемся к норме, а норма — это, к сожалению, когда войны случаются.Или вот вам еще одна причина, почему десятки государств мира прохладно реагируют на те самые истерики и санкции против России: они видят конфликт, в котором "белые убивают белых при поддержке других белых", а вовсе не когда "белые убивают небелых или небелые убивают друг друга, иногда при поддержке белых". В общем, не наше это дело. Так что чем дальше, тем меньше будет желающих из развивающегося мира этой историей интересоваться.Но эти мысли у наших экспертов тоже встречались, так же как и идея, что Украина для США — это "подставной игрок", часть "побочного шоу" в американском противостоянии с Китаем. А вот само противостояние... Тут у Билахари есть действительно свежая мысль, повторим — холодная и сухая.Она вот о чем: да, соперничество США и Китая будет ключевой темой всего нашего столетия. Но оно ни к чему катастрофическому не приведет, разве что какой-то бешеный националист в ярости нажмет не ту кнопку.Дело в том, говорит он, что никакого соперничества двух конкурирующих систем нет. Китай и США, каждый со шлейфом союзников, экономически настолько срослись друг с другом, что это вам не цепь, которую можно разорвать, — это как два дерева, у которых давно переплелись и кроны, и корни. Их можно местами слегка раздвинуть, но нельзя совсем разделить, да два конкурента этого всерьез и не хотят, еще менее этого хотят их партнеры. А поэтому давайте не будем воспринимать серьезно всю эту болтовню насчет смертельной схватки "авторитаризма и демократии", как и любую другую болтовню.Модель завтрашнего мира, по Билахари, — это постоянный и трудно достигаемый баланс интересов во всех сферах экономики и по всему миру. При этом и США, и Китай лишатся монополии на роль арбитра, да, даже в Европе — хотя бы потому, что будет все больше государств или групп таковых, которые будут работать как с той, так и с другой стороной.Вообще-то, добавим, это не завтрашний мир, а уже сегодняшний. Посмотрите, как ведут себя Индия или Турция, или соседи Сингапура в Юго-Восточной Азии. Да вот и Франция делает вид, что пытается быть самостоятельной. Все балансируют, все при малейшей возможности отказываются от ориентации только на одного из двух конкурентов.И еще — опять об истериках и прочих стараниях Запада изобразить происходящее противостояние как борьбу правильных идей против неправильных. Эта штука обречена хотя бы потому, что сотни миллионов людей не могут жить в постоянном умственно возбужденном состоянии (исключение — Украина, зато какое поучительное). Никакой интернет с его соцсетями, никакое прямое государственное насилие типа запретов в Латвии или Германии на высказывание тех или иных фактов или идей долго не продержатся. Дальше неизбежно начинается усталость от морального давления и самое непобедимое из сопротивлений — пассивное и молчаливое. Так что сингапурский автор прав — мир всего лишь возвращается к своему пусть неприятному, но естественному состоянию.
https://ria.ru/20230126/zapad-1847517677.html
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865199870.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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5
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96
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аналитика, оон, китай, сша, украина
Аналитика, ООН, Китай, США, Украина

Мир возвращается к норме

© AFP 2023 / Ed JonesПрохожие в парке района Бруклин в Нью-Йорке, США
Прохожие в парке района Бруклин в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / Ed Jones
Прохожие в парке района Бруклин в Нью-Йорке, США
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Если выразить мысль этой замечательной статьи одной фразой, то получится так: прекратите ваши истерики по поводу назревающей мировой военно-политическо-моральной катастрофы, не происходит ничего необычного — и не произойдет.
Про истерики в статье вообще-то почти ничего не говорится, автор не унижается до подробной полемики со своей аудиторией — а она в основном американская, в журнале Foreign Affairs. Перед нами нечто иное — взгляд иностранца, человека не западного, который холодно и сухо анализирует суть и перспективы нынешнего яростного противостояния Запада с Китаем, с Россией — и не только с ними.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Дипломат считает, что Запад переходит на новый уровень противостояния
26 января, 10:52
Автор, отставной сингапурский дипломат Билахари Каусикан — в 90-е годы посол своей страны в Москве, откуда он переехал на такую же должность в ООН. В Москве мы с ним встречались, говорили о его знаменитой концепции насчет того, что существуют "азиатские ценности", общие для всех обитателей этой части света, и они отличаются от западных, со всеми вытекающими. В общем, перед нами один из самых интересных и уважаемых мыслителей сегодняшнего мира. Вдобавок у него редкая этническая принадлежность — сын индийца и китаянки, что, возможно, способствует усвоению мудрости двух великих цивилизаций.
Билахари говорит множество очевидных и нам известных вещей типа: Украина? Но вся история последних десятилетий полна примерами того, как США или их союзники нарушали все мыслимые нормы международного права и учиняли множество войн. Мы — мир — сегодня просто возвращаемся к норме, а норма — это, к сожалению, когда войны случаются.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
США расширили список санкций против России
12 апреля, 17:26
Или вот вам еще одна причина, почему десятки государств мира прохладно реагируют на те самые истерики и санкции против России: они видят конфликт, в котором "белые убивают белых при поддержке других белых", а вовсе не когда "белые убивают небелых или небелые убивают друг друга, иногда при поддержке белых". В общем, не наше это дело. Так что чем дальше, тем меньше будет желающих из развивающегося мира этой историей интересоваться.
Но эти мысли у наших экспертов тоже встречались, так же как и идея, что Украина для США — это "подставной игрок", часть "побочного шоу" в американском противостоянии с Китаем. А вот само противостояние... Тут у Билахари есть действительно свежая мысль, повторим — холодная и сухая.
Она вот о чем: да, соперничество США и Китая будет ключевой темой всего нашего столетия. Но оно ни к чему катастрофическому не приведет, разве что какой-то бешеный националист в ярости нажмет не ту кнопку.
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
7 марта, 11:55
Дело в том, говорит он, что никакого соперничества двух конкурирующих систем нет. Китай и США, каждый со шлейфом союзников, экономически настолько срослись друг с другом, что это вам не цепь, которую можно разорвать, — это как два дерева, у которых давно переплелись и кроны, и корни. Их можно местами слегка раздвинуть, но нельзя совсем разделить, да два конкурента этого всерьез и не хотят, еще менее этого хотят их партнеры. А поэтому давайте не будем воспринимать серьезно всю эту болтовню насчет смертельной схватки "авторитаризма и демократии", как и любую другую болтовню.
Модель завтрашнего мира, по Билахари, — это постоянный и трудно достигаемый баланс интересов во всех сферах экономики и по всему миру. При этом и США, и Китай лишатся монополии на роль арбитра, да, даже в Европе — хотя бы потому, что будет все больше государств или групп таковых, которые будут работать как с той, так и с другой стороной.
Вообще-то, добавим, это не завтрашний мир, а уже сегодняшний. Посмотрите, как ведут себя Индия или Турция, или соседи Сингапура в Юго-Восточной Азии. Да вот и Франция делает вид, что пытается быть самостоятельной. Все балансируют, все при малейшей возможности отказываются от ориентации только на одного из двух конкурентов.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
ЕС готовится ввести новый пакет санкций против России, заявила еврокомиссар
14 апреля, 01:21
И еще — опять об истериках и прочих стараниях Запада изобразить происходящее противостояние как борьбу правильных идей против неправильных. Эта штука обречена хотя бы потому, что сотни миллионов людей не могут жить в постоянном умственно возбужденном состоянии (исключение — Украина, зато какое поучительное). Никакой интернет с его соцсетями, никакое прямое государственное насилие типа запретов в Латвии или Германии на высказывание тех или иных фактов или идей долго не продержатся. Дальше неизбежно начинается усталость от морального давления и самое непобедимое из сопротивлений — пассивное и молчаливое. Так что сингапурский автор прав — мир всего лишь возвращается к своему пусть неприятному, но естественному состоянию.
 
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