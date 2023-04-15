https://ria.ru/20230415/geopolitika-1865406703.html
Мир возвращается к норме
Мир возвращается к норме - РИА Новости, 15.04.2023
Мир возвращается к норме
Если выразить мысль этой замечательной статьи одной фразой, то получится так: прекратите ваши истерики по поводу назревающей мировой... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T08:00
2023-04-15T08:00
2023-04-15T08:09
аналитика
оон
китай
сша
украина
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865408229_0:188:3077:1919_1920x0_80_0_0_37e45138cb2a26b43c3ddf629f906373.jpg
Если выразить мысль этой замечательной статьи одной фразой, то получится так: прекратите ваши истерики по поводу назревающей мировой военно-политическо-моральной катастрофы, не происходит ничего необычного — и не произойдет.Про истерики в статье вообще-то почти ничего не говорится, автор не унижается до подробной полемики со своей аудиторией — а она в основном американская, в журнале Foreign Affairs. Перед нами нечто иное — взгляд иностранца, человека не западного, который холодно и сухо анализирует суть и перспективы нынешнего яростного противостояния Запада с Китаем, с Россией — и не только с ними.Автор, отставной сингапурский дипломат Билахари Каусикан — в 90-е годы посол своей страны в Москве, откуда он переехал на такую же должность в ООН. В Москве мы с ним встречались, говорили о его знаменитой концепции насчет того, что существуют "азиатские ценности", общие для всех обитателей этой части света, и они отличаются от западных, со всеми вытекающими. В общем, перед нами один из самых интересных и уважаемых мыслителей сегодняшнего мира. Вдобавок у него редкая этническая принадлежность — сын индийца и китаянки, что, возможно, способствует усвоению мудрости двух великих цивилизаций.Билахари говорит множество очевидных и нам известных вещей типа: Украина? Но вся история последних десятилетий полна примерами того, как США или их союзники нарушали все мыслимые нормы международного права и учиняли множество войн. Мы — мир — сегодня просто возвращаемся к норме, а норма — это, к сожалению, когда войны случаются.Или вот вам еще одна причина, почему десятки государств мира прохладно реагируют на те самые истерики и санкции против России: они видят конфликт, в котором "белые убивают белых при поддержке других белых", а вовсе не когда "белые убивают небелых или небелые убивают друг друга, иногда при поддержке белых". В общем, не наше это дело. Так что чем дальше, тем меньше будет желающих из развивающегося мира этой историей интересоваться.Но эти мысли у наших экспертов тоже встречались, так же как и идея, что Украина для США — это "подставной игрок", часть "побочного шоу" в американском противостоянии с Китаем. А вот само противостояние... Тут у Билахари есть действительно свежая мысль, повторим — холодная и сухая.Она вот о чем: да, соперничество США и Китая будет ключевой темой всего нашего столетия. Но оно ни к чему катастрофическому не приведет, разве что какой-то бешеный националист в ярости нажмет не ту кнопку.Дело в том, говорит он, что никакого соперничества двух конкурирующих систем нет. Китай и США, каждый со шлейфом союзников, экономически настолько срослись друг с другом, что это вам не цепь, которую можно разорвать, — это как два дерева, у которых давно переплелись и кроны, и корни. Их можно местами слегка раздвинуть, но нельзя совсем разделить, да два конкурента этого всерьез и не хотят, еще менее этого хотят их партнеры. А поэтому давайте не будем воспринимать серьезно всю эту болтовню насчет смертельной схватки "авторитаризма и демократии", как и любую другую болтовню.Модель завтрашнего мира, по Билахари, — это постоянный и трудно достигаемый баланс интересов во всех сферах экономики и по всему миру. При этом и США, и Китай лишатся монополии на роль арбитра, да, даже в Европе — хотя бы потому, что будет все больше государств или групп таковых, которые будут работать как с той, так и с другой стороной.Вообще-то, добавим, это не завтрашний мир, а уже сегодняшний. Посмотрите, как ведут себя Индия или Турция, или соседи Сингапура в Юго-Восточной Азии. Да вот и Франция делает вид, что пытается быть самостоятельной. Все балансируют, все при малейшей возможности отказываются от ориентации только на одного из двух конкурентов.И еще — опять об истериках и прочих стараниях Запада изобразить происходящее противостояние как борьбу правильных идей против неправильных. Эта штука обречена хотя бы потому, что сотни миллионов людей не могут жить в постоянном умственно возбужденном состоянии (исключение — Украина, зато какое поучительное). Никакой интернет с его соцсетями, никакое прямое государственное насилие типа запретов в Латвии или Германии на высказывание тех или иных фактов или идей долго не продержатся. Дальше неизбежно начинается усталость от морального давления и самое непобедимое из сопротивлений — пассивное и молчаливое. Так что сингапурский автор прав — мир всего лишь возвращается к своему пусть неприятному, но естественному состоянию.
https://ria.ru/20230126/zapad-1847517677.html
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865199870.html
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Дмитрий Косырев
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, оон, китай, сша, украина
Аналитика, ООН, Китай, США, Украина
Если выразить мысль этой замечательной статьи
одной фразой, то получится так: прекратите ваши истерики по поводу назревающей мировой военно-политическо-моральной катастрофы, не происходит ничего необычного — и не произойдет.
Про истерики в статье вообще-то почти ничего не говорится, автор не унижается до подробной полемики со своей аудиторией — а она в основном американская, в журнале Foreign Affairs. Перед нами нечто иное — взгляд иностранца, человека не западного, который холодно и сухо анализирует суть и перспективы нынешнего яростного противостояния Запада с Китаем
, с Россией
— и не только с ними.
Дипломат считает, что Запад переходит на новый уровень противостояния
Автор, отставной сингапурский дипломат Билахари Каусикан — в 90-е годы посол своей страны в Москве
, откуда он переехал на такую же должность в ООН
. В Москве мы с ним встречались, говорили о его знаменитой концепции насчет того, что существуют "азиатские ценности", общие для всех обитателей этой части света, и они отличаются от западных, со всеми вытекающими. В общем, перед нами один из самых интересных и уважаемых мыслителей сегодняшнего мира. Вдобавок у него редкая этническая принадлежность — сын индийца и китаянки, что, возможно, способствует усвоению мудрости двух великих цивилизаций.
Билахари говорит множество очевидных и нам известных вещей типа: Украина
? Но вся история последних десятилетий полна примерами того, как США
или их союзники нарушали все мыслимые нормы международного права и учиняли множество войн. Мы — мир — сегодня просто возвращаемся к норме, а норма — это, к сожалению, когда войны случаются.
США расширили список санкций против России
Или вот вам еще одна причина, почему десятки государств мира прохладно реагируют на те самые истерики и санкции против России: они видят конфликт, в котором "белые убивают белых при поддержке других белых", а вовсе не когда "белые убивают небелых или небелые убивают друг друга, иногда при поддержке белых". В общем, не наше это дело. Так что чем дальше, тем меньше будет желающих из развивающегося мира этой историей интересоваться.
Но эти мысли у наших экспертов тоже встречались, так же как и идея, что Украина для США — это "подставной игрок", часть "побочного шоу" в американском противостоянии с Китаем. А вот само противостояние... Тут у Билахари есть действительно свежая мысль, повторим — холодная и сухая.
Она вот о чем: да, соперничество США и Китая будет ключевой темой всего нашего столетия. Но оно ни к чему катастрофическому не приведет, разве что какой-то бешеный националист в ярости нажмет не ту кнопку.
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
Дело в том, говорит он, что никакого соперничества двух конкурирующих систем нет. Китай и США, каждый со шлейфом союзников, экономически настолько срослись друг с другом, что это вам не цепь, которую можно разорвать, — это как два дерева, у которых давно переплелись и кроны, и корни. Их можно местами слегка раздвинуть, но нельзя совсем разделить, да два конкурента этого всерьез и не хотят, еще менее этого хотят их партнеры. А поэтому давайте не будем воспринимать серьезно всю эту болтовню насчет смертельной схватки "авторитаризма и демократии", как и любую другую болтовню.
Модель завтрашнего мира, по Билахари, — это постоянный и трудно достигаемый баланс интересов во всех сферах экономики и по всему миру. При этом и США, и Китай лишатся монополии на роль арбитра, да, даже в Европе
— хотя бы потому, что будет все больше государств или групп таковых, которые будут работать как с той, так и с другой стороной.
Вообще-то, добавим, это не завтрашний мир, а уже сегодняшний. Посмотрите, как ведут себя Индия
или Турция
, или соседи Сингапура
в Юго-Восточной Азии
. Да вот и Франция
делает вид, что пытается быть самостоятельной. Все балансируют, все при малейшей возможности отказываются от ориентации только на одного из двух конкурентов.
ЕС готовится ввести новый пакет санкций против России, заявила еврокомиссар
И еще — опять об истериках и прочих стараниях Запада изобразить происходящее противостояние как борьбу правильных идей против неправильных. Эта штука обречена хотя бы потому, что сотни миллионов людей не могут жить в постоянном умственно возбужденном состоянии (исключение — Украина, зато какое поучительное). Никакой интернет с его соцсетями, никакое прямое государственное насилие типа запретов в Латвии
или Германии
на высказывание тех или иных фактов или идей долго не продержатся. Дальше неизбежно начинается усталость от морального давления и самое непобедимое из сопротивлений — пассивное и молчаливое. Так что сингапурский автор прав — мир всего лишь возвращается к своему пусть неприятному, но естественному состоянию.