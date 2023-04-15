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Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров

Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров - РИА Новости, 15.04.2023

Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров

Нидерланды на этой неделе выделили 40 млн евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров, сообщила в субботу министр внешней торговли и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T20:15

2023-04-15T20:15

2023-04-15T20:16

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нидерланды

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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Нидерланды на этой неделе выделили 40 млн евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров, сообщила в субботу министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер. Ранее голландский министр сообщила, что Нидерланды также сделают новый взнос в размере 60 миллионов евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF). В начале апреля правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО.

https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862919410.html

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в мире, нидерланды, украина, всемирный банк, экономика