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Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров - РИА Новости, 15.04.2023
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20:15 15.04.2023 (обновлено: 20:16 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/fermery-1865580320.html
Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров
Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров - РИА Новости, 15.04.2023
Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров
Нидерланды на этой неделе выделили 40 млн евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров, сообщила в субботу министр внешней торговли и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T20:15
2023-04-15T20:16
в мире
нидерланды
украина
всемирный банк
экономика
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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Нидерланды на этой неделе выделили 40 млн евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров, сообщила в субботу министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер. Ранее голландский министр сообщила, что Нидерланды также сделают новый взнос в размере 60 миллионов евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF). В начале апреля правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО.
https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862919410.html
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в мире, нидерланды, украина, всемирный банк, экономика
В мире, Нидерланды, Украина, Всемирный банк, Экономика
Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров

В Амстердаме сообщили, что направили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров

© РИА Новости / Константин МихальчевскийКоровы на территории животноводческого хозяйства
Коровы на территории животноводческого хозяйства - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Коровы на территории животноводческого хозяйства. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Нидерланды на этой неделе выделили 40 млн евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров, сообщила в субботу министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер.
«

"На этой неделе мы направили 40 миллионов евро на программу по обеспечению экономической устойчивости группы Всемирного банка (IFC). Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность", - написала Шрайнемахер в своем Twitter.

Ранее голландский министр сообщила, что Нидерланды также сделают новый взнос в размере 60 миллионов евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF).
В начале апреля правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО.
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