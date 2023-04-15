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В Анкаре заявила об ускорении сделки с Вашингтоном по закупке F-16 - РИА Новости, 15.04.2023
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14:59 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/f-16-1865540303.html
В Анкаре заявила об ускорении сделки с Вашингтоном по закупке F-16
В Анкаре заявила об ускорении сделки с Вашингтоном по закупке F-16 - РИА Новости, 15.04.2023
В Анкаре заявила об ускорении сделки с Вашингтоном по закупке F-16
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил об "ускорении" сделки Анкары и Вашингтона по закупке истребителей F-16 после того, как... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:59
2023-04-15T14:59
в мире
f-16
ибрагим калын
энтони блинкен
турция
сша
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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил об "ускорении" сделки Анкары и Вашингтона по закупке истребителей F-16 после того, как Финляндия стала членом НАТО. США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона". "Администрация США по-прежнему хочет продвижения процесса, сейчас дело за конгрессом. После утверждения членства Финляндии в НАТО процесс ускорился. Швеция после выполнения наших объективных требований тоже вступит в НАТО. Эти вопросы имеют важное значение для безопасности всех членов альянса", - приводит слова Калына агентство Anadolu. Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. В интервью турецкому телеканалу NTV он также признавал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение озабоченностей законодателей. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял РИА Новости, что Анкара может отказаться от закупки F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями.
https://ria.ru/20230208/nato-1850442890.html
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в мире, f-16, ибрагим калын, энтони блинкен, турция, сша, финляндия
В мире, F-16, Ибрагим Калын, Энтони Блинкен, Турция, США, Финляндия
В Анкаре заявила об ускорении сделки с Вашингтоном по закупке F-16

В Анкаре заявила об ускорении сделки с США по F-16 после вступления Финляндии в НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил об "ускорении" сделки Анкары и Вашингтона по закупке истребителей F-16 после того, как Финляндия стала членом НАТО.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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"Администрация США по-прежнему хочет продвижения процесса, сейчас дело за конгрессом. После утверждения членства Финляндии в НАТО процесс ускорился. Швеция после выполнения наших объективных требований тоже вступит в НАТО. Эти вопросы имеют важное значение для безопасности всех членов альянса", - приводит слова Калына агентство Anadolu.
Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. В интервью турецкому телеканалу NTV он также признавал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение озабоченностей законодателей. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял РИА Новости, что Анкара может отказаться от закупки F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями.
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