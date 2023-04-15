https://ria.ru/20230415/elektromobil-1865490522.html
Эксперты назвали самое удачное время для экономной зарядки электромобиля
Эксперты назвали самое удачное время для экономной зарядки электромобиля - РИА Новости, 15.04.2023
Эксперты назвали самое удачное время для экономной зарядки электромобиля
Владельцам электромобилей, желающим сэкономить на зарядке, стоит заряжать их в ночное время или пользоваться специальными точками, предоставляющими зарядку... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T04:20
2023-04-15T04:20
2023-04-15T04:21
общество
технологии
москва
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владельцам электромобилей, желающим сэкономить на зарядке, стоит заряжать их в ночное время или пользоваться специальными точками, предоставляющими зарядку бесплатно в рамках государственных спецпроектов, рассказали РИА Новости эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ). По словам генерального директора компании "Яблочков" (компания-участник рынка НТИ "Энерджинет") Алексея Моторенко, большинство владельцев электромобилей во всем мире заряжают большую часть энергии своего авто в ночное время, от обычной розетки. "Все электромобили или зарядные устройства, даже простейшего домашнего использования, имеют режим контроля времени заряда, и поэтому, когда ночной тариф в зависимости от региона составляет 1-2-3 рубля за киловатт, вы можете выставить настройки так, чтобы машина всегда заряжалась только ночью. А значит, существенно экономить", - рассказал Моторенко. Эксперт подчеркнул, что в таком случае за 8 часов можно зарядить 28 киловатт часов, а это запас хода на 150-200 километров. "Хватит на любую городскую повседневную поездку для владельца некоммерческого электротранспорта", - отметил он, добавив, что на платных точках быстрой зарядки заряжаются преимущественно во время дальних выходных поездок. "Житель столицы, к примеру, по однотарифному счетчику в 2023 году платит 4,5-6,43 руб/кВт.ч, а при использовании многотарифного прибора стоимость электричества по ночам падает до 2,09-2,98 руб/кВт.ч - двукратная разница!", - добавил эксперт центра "Автонет" НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков, уточнив, что тарифы на электроэнергию могут "сильно плавать даже в пределах одного региона". Только в Москве, по его словам, в зависимости от категории населения, типа здания и назначения инфраструктуры, времени суток и других параметров в 2023 году действуют 42 тарифа на электроэнергию. Поэтому важно изучить установленный в районе потребления тариф на электроэнергию, в том числе в темное время суток. Урюков отметил, что на развитие электротранспорта направлен ряд государственных мер и проектов. Среди них эксперт выделил проект "Энергия Москвы", который позволяет на сотнях уличных терминалов подпитывать батарею бесплатно."Отсюда вывод - тщательно изучайте нюансы коммунальной политики и социальных программ. Именно от этого зависит, где выгоднее заряжать электромобиль в конкретной местности. Иногда это домашняя станция, а порой - и публичная сеть", – заключил эксперт.
https://ria.ru/20230226/elektromobili-1854359151.html
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общество, технологии, москва, национальная технологическая инициатива (нти)
Общество, Технологии, Москва, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Эксперты назвали самое удачное время для экономной зарядки электромобиля
Моторенко: владельцам электромобилей для экономии на зарядке стоит заряжать их ночью
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владельцам электромобилей, желающим сэкономить на зарядке, стоит заряжать их в ночное время или пользоваться специальными точками, предоставляющими зарядку бесплатно в рамках государственных спецпроектов, рассказали РИА Новости эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ).
По словам генерального директора компании "Яблочков" (компания-участник рынка НТИ "Энерджинет") Алексея Моторенко, большинство владельцев электромобилей во всем мире заряжают большую часть энергии своего авто в ночное время, от обычной розетки.
Эксперт дал советы по покупке электромобилей
"Все электромобили или зарядные устройства, даже простейшего домашнего использования, имеют режим контроля времени заряда, и поэтому, когда ночной тариф в зависимости от региона составляет 1-2-3 рубля за киловатт, вы можете выставить настройки так, чтобы машина всегда заряжалась только ночью. А значит, существенно экономить", - рассказал Моторенко.
Эксперт подчеркнул, что в таком случае за 8 часов можно зарядить 28 киловатт часов, а это запас хода на 150-200 километров. "Хватит на любую городскую повседневную поездку для владельца некоммерческого электротранспорта", - отметил он, добавив, что на платных точках быстрой зарядки заряжаются преимущественно во время дальних выходных поездок.
"Житель столицы, к примеру, по однотарифному счетчику в 2023 году платит 4,5-6,43 руб/кВт.ч, а при использовании многотарифного прибора стоимость электричества по ночам падает до 2,09-2,98 руб/кВт.ч - двукратная разница!", - добавил эксперт центра "Автонет" НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков, уточнив, что тарифы на электроэнергию могут "сильно плавать даже в пределах одного региона".
Только в Москве
, по его словам, в зависимости от категории населения, типа здания и назначения инфраструктуры, времени суток и других параметров в 2023 году действуют 42 тарифа на электроэнергию. Поэтому важно изучить установленный в районе потребления тариф на электроэнергию, в том числе в темное время суток.
Урюков отметил, что на развитие электротранспорта направлен ряд государственных мер и проектов. Среди них эксперт выделил проект "Энергия Москвы", который позволяет на сотнях уличных терминалов подпитывать батарею бесплатно."Отсюда вывод - тщательно изучайте нюансы коммунальной политики и социальных программ. Именно от этого зависит, где выгоднее заряжать электромобиль в конкретной местности. Иногда это домашняя станция, а порой - и публичная сеть", – заключил эксперт.
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга