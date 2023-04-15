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В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка - РИА Новости, 15.04.2023
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23:45 15.04.2023 (обновлено: 23:46 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/dtp-1865595553.html
В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка
В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка - РИА Новости, 15.04.2023
В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка
ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Ивановской области, предполагаемый виновник совершил самоубийство, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T23:45
2023-04-15T23:46
происшествия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Ивановской области, предполагаемый виновник совершил самоубийство, сообщило УМВД по региону. Уточняется, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в субботу около 19.00 в поселке Ново-Талицы. По предварительным данным, большегруз Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковой автомашиной Kia Rio, затем фургон выехал за пределы дороги и остановился. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. "Предполагаемый виновник ДТП на неоднократные требования прибывших полицейских выйти из кабины не реагировал. В свою очередь, он покинул водительское место и перебрался в глубь кабины, где покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20230414/dtp-1865423055.html
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происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка

В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка, виновник совершил самоубийство

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Ивановской области, предполагаемый виновник совершил самоубийство, сообщило УМВД по региону.
Уточняется, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в субботу около 19.00 в поселке Ново-Талицы. По предварительным данным, большегруз Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковой автомашиной Kia Rio, затем фургон выехал за пределы дороги и остановился. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля.
"Предполагаемый виновник ДТП на неоднократные требования прибывших полицейских выйти из кабины не реагировал. В свою очередь, он покинул водительское место и перебрался в глубь кабины, где покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
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