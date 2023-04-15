https://ria.ru/20230415/dtp-1865595553.html

В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка

В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка - РИА Новости, 15.04.2023

В Ивановской области столкнулись большегруз и легковушка

ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Ивановской области, предполагаемый виновник совершил самоубийство, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:45

2023-04-15T23:45

2023-04-15T23:46

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Ивановской области, предполагаемый виновник совершил самоубийство, сообщило УМВД по региону. Уточняется, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в субботу около 19.00 в поселке Ново-Талицы. По предварительным данным, большегруз Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковой автомашиной Kia Rio, затем фургон выехал за пределы дороги и остановился. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. "Предполагаемый виновник ДТП на неоднократные требования прибывших полицейских выйти из кабины не реагировал. В свою очередь, он покинул водительское место и перебрался в глубь кабины, где покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230414/dtp-1865423055.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область