https://ria.ru/20230415/dragon-1865571695.html

Космический грузовик Dragon покинул МКС

Космический грузовик Dragon покинул МКС - РИА Новости, 15.04.2023

Космический грузовик Dragon покинул МКС

Грузовой космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T18:42

2023-04-15T18:42

2023-04-15T18:42

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию. Корабль, который прибыл на орбиту в середине марта, возвращает на Землю результаты научных экспериментов, в их числе выросшие в невесомости томаты и другие материалы. Корабль отстыковался от МКС в 11.05 по времени Восточного побережья США (18.05 мск). "Он приводнится сегодня вечером у побережья Флориды в 16.58 (23.58 мск)", - сообщила ведущая трансляции. Принадлежащий компании SpaceX корабль Dragon - единственный на сегодня грузовой космический аппарат, который доставляет на Землю грузы с МКС.

https://ria.ru/20230412/mks-1864780187.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, сша, флорида, spacex, наса, космос - риа наука