https://ria.ru/20230415/dragon-1865571695.html
Космический грузовик Dragon покинул МКС
Космический грузовик Dragon покинул МКС - РИА Новости, 15.04.2023
Космический грузовик Dragon покинул МКС
Грузовой космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:42
2023-04-15T18:42
2023-04-15T18:42
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию. Корабль, который прибыл на орбиту в середине марта, возвращает на Землю результаты научных экспериментов, в их числе выросшие в невесомости томаты и другие материалы. Корабль отстыковался от МКС в 11.05 по времени Восточного побережья США (18.05 мск). "Он приводнится сегодня вечером у побережья Флориды в 16.58 (23.58 мск)", - сообщила ведущая трансляции. Принадлежащий компании SpaceX корабль Dragon - единственный на сегодня грузовой космический аппарат, который доставляет на Землю грузы с МКС.
https://ria.ru/20230412/mks-1864780187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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земля, сша, флорида, spacex, наса, космос - риа наука
Наука, Земля, США, Флорида, SpaceX, НАСА, Космос - РИА Наука
Космический грузовик Dragon покинул МКС
Космический грузовик Dragon покинул МКС и возвращается на Землю