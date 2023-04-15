Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия попадания ракеты "Точка-У" в здание водоканала в Петровском районе Донецка
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия попадания ракеты "Точка-У" в здание водоканала в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.55 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.