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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 15.04.2023 (обновлено: 07:12 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/donetsk-1865496010.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 0.18 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:09
2023-04-15T07:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска в 0.18 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.18 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230415/kupyansk-1865491039.html
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донецк
петровский район
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три натовских снаряда

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке
Разрушенная стена дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска в 0.18 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.18 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОРоссия
 
 
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