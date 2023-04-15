https://ria.ru/20230415/donetsk-1865496010.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 0.18 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:09

2023-04-15T07:09

2023-04-15T07:12

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска в 0.18 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.18 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230415/kupyansk-1865491039.html

https://ria.ru/20230415/zagradotryady-1865491220.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

россия

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия