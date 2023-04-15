https://ria.ru/20230415/demonstratsiya-1865595903.html

В Праге прошла демонстрация против абортов

В Праге прошла демонстрация против абортов - РИА Новости, 15.04.2023

В Праге прошла демонстрация против абортов

Полторы тысячи человек приняли участие в субботу в демонстрации против абортов, организованной движением "За жизнь", сообщило Чешское радио. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:52

2023-04-15T23:52

2023-04-15T23:52

в мире

прага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827680257_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6fd7502947cdaed244ae7ee35d411e47.jpg

ПРАГА, 15 апр – РИА Новости. Полторы тысячи человек приняли участие в субботу в демонстрации против абортов, организованной движением "За жизнь", сообщило Чешское радио. "Во главе демонстрации шли женщины, которые несли лозунг "Милое правительство, на детях не экономят". Тем самым они хотели обратить внимание кабмина на то обстоятельство, что, согласно статистике, на аборты идут женщины, уже имеющие двух детей и готовые родить третьего, но не имеют на это достаток средств", - отмечается в сообщении. При этом, согласно данным Чешского статуправления, число абортов в республике с каждым годом уменьшается. В 2022 году было сделано около 16,5 тысячи абортов, в 2012 году – около 23 тысяч, а в 2002 году – около 33 тысяч. Демонстрация противников абортов прошла по центральным улицам Праги, в ней преобладали семьи с детьми, но были также, например, медсестры, монахини и даже пражский архиепископ Ян Граубнер. В середине группы шли музыканты с инструментами, бубнами и барабанами, чтобы привлечь к шествию прохожих. По словам лидера движения "За жизнь" Радима Ухача, участники демонстрации хотели обратить внимание правительства на необходимость ряда законодательных мер, которые финансово помогли бы семьям с несколькими детьми, например, более выгодными ипотеками и банковскими кредитами. В свою очередь, сторонники абортов перекрыли демонстрантам переход через один из мостов на реке Влтаве. После вмешательства полиции шествие продолжилось в направлении Вацлавской площади, но затем на его пути снова встали сторонники абортов, скандируя, в частности, лозунг "Мое тело, мой выбор". Чтобы развести противоборствующие группы, пришлось снова вмешаться полиции, которая задержала в итоге четырех сторонников абортов. Представители обеих групп в небольшом количестве продолжали вести споры на Вацлавской площади еще примерно один час по окончании акции.

https://ria.ru/20230407/chekhiya-1863666117.html

https://ria.ru/20230329/pensiya-1861659651.html

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, прага