https://ria.ru/20230415/delo-1865508459.html

На омскую блогершу завели уголовное дело после избиения медсестры

На омскую блогершу завели уголовное дело после избиения медсестры - РИА Новости, 15.04.2023

На омскую блогершу завели уголовное дело после избиения медсестры

В отношении омской блогерши, героини шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович (Скороходовой), после избиения медсестры токсикологического отделения возбуждено... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:55

2023-04-15T09:55

2023-04-15T11:23

происшествия

россия

омская область

омск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ОМСК, 15 апр - РИА Новости. В отношении омской блогерши, героини шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович (Скороходовой), после избиения медсестры токсикологического отделения возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Инцидент произошел 12 апреля в токсикологическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) в Омске. По версии следствия, 26-летняя девушка напала на 47-летнюю медсестру и нанесла ей многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи. По словам самой блогерши, медики обращались с ней "хамски" и не отдавали личные вещи. Коллеги избитой медсестры вызвали Росгвардию, сотрудники которой задержали разбушевавшуюся омичку. Медсестра после конфликта вынуждена ходить в специальном воротнике. "В отношении девушки, причинившей побои медсестре, СУСК России по Омской области возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как ранее заявили РИА Новости источники в силовых структурах, есть предположения о том, что девушка страдает наркозависимостью и на момент нападения на медсестру находилась в состоянии наркотического опьянения. Источник в больнице скорой помощи уточнял, что девушка является пациентом давно, а сама она воспитывает малолетнего ребенка. Как стало известно корреспонденту РИА Новости от СУСК, ранее девушка уже имела проблемы с законом из-за нападения на полицейского. В тот раз она отделалась условным сроком.

https://ria.ru/20220203/arest-1770904884.html

https://ria.ru/20210217/blogersha-1597913424.html

россия

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, омская область, омск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)