https://ria.ru/20230415/delo-1865508459.html
На омскую блогершу завели уголовное дело после избиения медсестры
На омскую блогершу завели уголовное дело после избиения медсестры - РИА Новости, 15.04.2023
На омскую блогершу завели уголовное дело после избиения медсестры
В отношении омской блогерши, героини шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович (Скороходовой), после избиения медсестры токсикологического отделения возбуждено... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:55
2023-04-15T09:55
2023-04-15T11:23
происшествия
россия
омская область
омск
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ОМСК, 15 апр - РИА Новости. В отношении омской блогерши, героини шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович (Скороходовой), после избиения медсестры токсикологического отделения возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Инцидент произошел 12 апреля в токсикологическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) в Омске. По версии следствия, 26-летняя девушка напала на 47-летнюю медсестру и нанесла ей многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи. По словам самой блогерши, медики обращались с ней "хамски" и не отдавали личные вещи. Коллеги избитой медсестры вызвали Росгвардию, сотрудники которой задержали разбушевавшуюся омичку. Медсестра после конфликта вынуждена ходить в специальном воротнике. "В отношении девушки, причинившей побои медсестре, СУСК России по Омской области возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как ранее заявили РИА Новости источники в силовых структурах, есть предположения о том, что девушка страдает наркозависимостью и на момент нападения на медсестру находилась в состоянии наркотического опьянения. Источник в больнице скорой помощи уточнял, что девушка является пациентом давно, а сама она воспитывает малолетнего ребенка. Как стало известно корреспонденту РИА Новости от СУСК, ранее девушка уже имела проблемы с законом из-за нападения на полицейского. В тот раз она отделалась условным сроком.
https://ria.ru/20220203/arest-1770904884.html
https://ria.ru/20210217/blogersha-1597913424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, омская область, омск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На омскую блогершу завели уголовное дело после избиения медсестры
На омскую блогершу Еву Абрамович завели уголовное дело после избиения медсестры
ОМСК, 15 апр - РИА Новости.
В отношении омской блогерши, героини шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович (Скороходовой), после избиения медсестры токсикологического отделения возбуждено уголовное дело, рассказали
в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Инцидент произошел 12 апреля в токсикологическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) в Омске
. По версии следствия, 26-летняя девушка напала на 47-летнюю медсестру и нанесла ей многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи. По словам самой блогерши, медики обращались с ней "хамски" и не отдавали личные вещи. Коллеги избитой медсестры вызвали Росгвардию
, сотрудники которой задержали разбушевавшуюся омичку. Медсестра после конфликта вынуждена ходить в специальном воротнике.
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"В отношении девушки, причинившей побои медсестре, СУСК России по Омской области возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как ранее заявили РИА Новости источники в силовых структурах, есть предположения о том, что девушка страдает наркозависимостью и на момент нападения на медсестру находилась в состоянии наркотического опьянения.
Источник в больнице скорой помощи уточнял, что девушка является пациентом давно, а сама она воспитывает малолетнего ребенка.
«
"В ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания малолетнего в семье блогерши, действиям матери будет дана правовая оценка", - пояснили в пресс-службе СУСК.
Как стало известно корреспонденту РИА Новости от СУСК, ранее девушка уже имела проблемы с законом из-за нападения на полицейского. В тот раз она отделалась условным сроком.
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