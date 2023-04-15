https://ria.ru/20230415/dacha-1865514968.html
Врач посоветовал дачникам делать перерыв каждые 15-20 минут
Врач посоветовал дачникам делать перерыв каждые 15-20 минут - РИА Новости, 15.04.2023
Врач посоветовал дачникам делать перерыв каждые 15-20 минут
Резкое начало дачных работ может привести к обострению хронических болезней и сердечно-сосудистым катастрофам, поэтому надо делать перерывы каждые 15-20 минут и РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:05
2023-04-15T11:05
2023-04-15T11:06
общество
андрей тяжельников
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Резкое начало дачных работ может привести к обострению хронических болезней и сердечно-сосудистым катастрофам, поэтому надо делать перерывы каждые 15-20 минут и перераспределять нагрузку на разные группы мышц, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Какой бы работой человек ни занимался на даче, необходимо делать частые перерывы на отдых каждые 15-20 минут, менять виды деятельности, перераспределять нагрузку на разные группы мышц и соотносить состояние самочувствия с нагрузками. Нагрузки необходимо наращивать постепенно, распределять объем работ с учетом этого", - рассказал Тяжельников. Также он отметил, что во время дачных работ важно не усердствовать с подъемом тяжестей и использовать для этого приспособления. Чтобы не сорвать спину, необходимо правильно поднимать тяжелые предметы. По словам специалиста, сначала надо присесть и затем аккуратно подниматься. Второе важное правило – не находиться долго в позе головой вниз. Это может вызвать резкое повышение давления. Собеседник агентства добавил, что зачастую в весенний период могут чувствоваться сонливость, апатичность и нехватка сил. Это происходит потому, что за зиму организм ослабляется из-за снижения активности, нехватки солнца и витаминов, к тому же весной происходит перестройка на новые климатические условия. "Чтобы помочь своему организму, нужно больше бывать на свежем воздухе, постепенно повышать физические нагрузки. Если человек не готов бегать или идти в фитнес-зал, то находить возможность для разминки, пеших прогулок. Важно сбалансировать питание, уделяя внимание продуктам с высоким содержанием витаминов, качественно высыпаться, а также отказаться от чрезмерного потребления алкоголя", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20230219/elektroenergiya-1852932968.html
https://realty.ria.ru/20220609/dacha-1794227149.html
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7 495 645-6601
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общество, андрей тяжельников
Общество, Андрей Тяжельников
Врач посоветовал дачникам делать перерыв каждые 15-20 минут
Врач Тяжельников посоветовал дачникам делать перерывы в работе и менять виды деятельности
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Резкое начало дачных работ может привести к обострению хронических болезней и сердечно-сосудистым катастрофам, поэтому надо делать перерывы каждые 15-20 минут и перераспределять нагрузку на разные группы мышц, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Какой бы работой человек ни занимался на даче, необходимо делать частые перерывы на отдых каждые 15-20 минут, менять виды деятельности, перераспределять нагрузку на разные группы мышц и соотносить состояние самочувствия с нагрузками. Нагрузки необходимо наращивать постепенно, распределять объем работ с учетом этого", - рассказал Тяжельников.
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Также он отметил, что во время дачных работ важно не усердствовать с подъемом тяжестей и использовать для этого приспособления. Чтобы не сорвать спину, необходимо правильно поднимать тяжелые предметы. По словам специалиста, сначала надо присесть и затем аккуратно подниматься. Второе важное правило – не находиться долго в позе головой вниз. Это может вызвать резкое повышение давления.
«
"Открывая дачный сезон, люди увлекаются желанием успеть побольше, а нетренированный организм не выдерживает резких нагрузок. Все это провоцирует обострения хронических заболеваний и зачастую сердечно-сосудистые катастрофы", - подчеркнул Тяжельников.
Собеседник агентства добавил, что зачастую в весенний период могут чувствоваться сонливость, апатичность и нехватка сил. Это происходит потому, что за зиму организм ослабляется из-за снижения активности, нехватки солнца и витаминов, к тому же весной происходит перестройка на новые климатические условия.
"Чтобы помочь своему организму, нужно больше бывать на свежем воздухе, постепенно повышать физические нагрузки. Если человек не готов бегать или идти в фитнес-зал, то находить возможность для разминки, пеших прогулок. Важно сбалансировать питание, уделяя внимание продуктам с высоким содержанием витаминов, качественно высыпаться, а также отказаться от чрезмерного потребления алкоголя", - рассказал специалист.
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