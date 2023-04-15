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В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 15.04.2023 (обновлено: 21:20 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/chechnya-1865576981.html
В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена
В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 15.04.2023
В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена
Пять чеченских бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена, вернулись на родину, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:34
2023-04-15T21:20
специальная военная операция на украине
магомед даудов
руслан алханов
вооруженные силы украины
украина
в мире
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 15 апр — РИА Новости. Пять чеченских бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена, вернулись на родину, сообщил корреспондент РИА Новости. В региональном парламенте их встретили родственники, председатель парламента Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и зампредседателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов. Бойцы рассказали журналистам, что не помнят, как попали в плен, и верили в то, что их не бросят. На вопрос, как с ними обращались, один из них ответил "так себе", но делиться подробностями не стал.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 10 апреля. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 106 военнослужащих.
https://ria.ru/20230408/plennye-1863915864.html
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магомед даудов, руслан алханов, вооруженные силы украины, украина, в мире, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Магомед Даудов, Руслан Алханов, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена

В Чечне встретили пятерых бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГрозный, Чечня
Грозный, Чечня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Грозный, Чечня. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 апр — РИА Новости. Пять чеченских бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена, вернулись на родину, сообщил корреспондент РИА Новости.
В региональном парламенте их встретили родственники, председатель парламента Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и зампредседателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов.
«

"Четырнадцатого декабря 2022 года эти пятеро бойцов, будучи контуженными, попали в плен. <…> С тех пор как наш глава Рамзан Ахматович узнал о случившемся, ни на день не останавливали переговоры по их освобождению. Он приложил все усилия, чтобы вернуть наших братьев домой. Работа по их освобождению по поручению Рамзана Ахматовича держалась в секрете, чтобы наши недруги не могли помешать процессу", — рассказал Даудов.

Бойцы рассказали журналистам, что не помнят, как попали в плен, и верили в то, что их не бросят. На вопрос, как с ними обращались, один из них ответил "так себе", но делиться подробностями не стал.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 10 апреля. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 106 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеМагомед ДаудовРуслан АлхановВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреЧеченская республика (Чечня)
 
 
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