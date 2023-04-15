https://ria.ru/20230415/chechnya-1865576981.html

В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена

В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 15.04.2023

В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена

Пять чеченских бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена, вернулись на родину, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:34

2023-04-15T19:34

2023-04-15T21:20

специальная военная операция на украине

магомед даудов

руслан алханов

вооруженные силы украины

украина

в мире

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 15 апр — РИА Новости. Пять чеченских бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена, вернулись на родину, сообщил корреспондент РИА Новости. В региональном парламенте их встретили родственники, председатель парламента Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и зампредседателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов. Бойцы рассказали журналистам, что не помнят, как попали в плен, и верили в то, что их не бросят. На вопрос, как с ними обращались, один из них ответил "так себе", но делиться подробностями не стал.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 10 апреля. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 106 военнослужащих.

https://ria.ru/20230408/plennye-1863915864.html

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магомед даудов, руслан алханов, вооруженные силы украины, украина, в мире, чеченская республика (чечня)