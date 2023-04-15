https://ria.ru/20230415/bukhta-1865522591.html

В Севастопольской бухте перекрыли рейд

В Севастопольской бухте перекрыли рейд - РИА Новости, 15.04.2023

В Севастопольской бухте перекрыли рейд

Катера и паромы в Севастопольской бухте остановили движение, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:14

2023-04-15T12:14

2023-04-15T14:08

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте остановили движение, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в сообщении ведомства о перекрытии рейда. Причины перекрытия рейда не поясняются. Уточняется, что на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — организовали перевозку пассажиров автобусами. Ведомство дополнительно сообщит об изменении в работе морского пассажирского транспорта.

https://ria.ru/20230414/minirovanie-1865236205.html

республика крым

севастополь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь