https://ria.ru/20230415/bukhta-1865522591.html
В Севастопольской бухте перекрыли рейд
В Севастопольской бухте перекрыли рейд - РИА Новости, 15.04.2023
В Севастопольской бухте перекрыли рейд
Катера и паромы в Севастопольской бухте остановили движение, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:14
2023-04-15T12:14
2023-04-15T14:08
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте остановили движение, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в сообщении ведомства о перекрытии рейда. Причины перекрытия рейда не поясняются. Уточняется, что на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — организовали перевозку пассажиров автобусами. Ведомство дополнительно сообщит об изменении в работе морского пассажирского транспорта.
https://ria.ru/20230414/minirovanie-1865236205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым, севастополь
Республика Крым, Севастополь
В Севастопольской бухте перекрыли рейд
В Севастопольской бухте приостановил движение морской пассажирский транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте остановили движение, сообщило ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в сообщении ведомства о перекрытии рейда.
Причины перекрытия рейда не поясняются.
Уточняется, что на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — организовали перевозку пассажиров автобусами. Ведомство дополнительно сообщит об изменении в работе морского пассажирского транспорта.
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