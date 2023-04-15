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Больше половины молодых россиян хотят вступить в брак, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2023
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00:31 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/brak-1865482730.html
Больше половины молодых россиян хотят вступить в брак, показал опрос
Больше половины молодых россиян хотят вступить в брак, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2023
Больше половины молодых россиян хотят вступить в брак, показал опрос
Около трети представителей современной молодежи не стремятся вступать в брак и заводить детей, но более половины не разделяют их взгляды, следует из ежегодного... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:31
2023-04-15T00:31
общество
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Около трети представителей современной молодежи не стремятся вступать в брак и заводить детей, но более половины не разделяют их взгляды, следует из ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи за 2022 год, проводимого институтом изучения детства, семьи и воспитания в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ".Говоря о семейных планах на будущее, 51% учащихся ответили, что в будущем хотят вступить в законный брак и завести хотя бы одного ребенка, так ответили только 34% опрошенной молодежи, не задумывались о создании семьи 26% учащихся и 9% молодежи, не хотят или пока не планируют создавать семью 10% учащихся и 5% молодежи, но у 43% опрошенной молодежи уже есть семья. "Любовь как духовная близость является большей ценностью для учащихся (36%), чем семейная жизнь (26,6%) ... Среди молодежи, указавшей на наличие семьи, только 66% обозначили важность наличия детей в семье", - сказано в презентации. Среди наиболее значимых семейных ценностей для детей и молодежи - забота друг о друге, поддержка, доверие, любовь, уважение личных границ каждого и эмоционально-психологический комфорт. Общение с близкими родственниками, семейные праздники, юбилеи, наличие детей в семье и преемственность поколений стали наименее значимыми семейными ценностями. Для 41% учащихся и молодежи оптимальный возраст вступления в брак - от 26 до 30 лет, около трети назвали оптимальным возрастом - 18-25 лет. Примерно половина опрошенных ответила, что хотят иметь двух детей, 17% учащихся и 8% молодежи ответили, что не хотят иметь детей, трёх и более детей хотят 21% молодежи и 9% учащихся, одного ребенка хотят 25% учащихся и 14% молодежи. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 99 762 учащихся (14-18 лет), 9 234 молодых людей (19-35 лет), 102 443 родителя и 42 201 педагог из восьми федеральных округов и 89 субъектов РФ.
https://ria.ru/20230413/brakosochetanie-1865028345.html
https://ria.ru/20230125/brak-1847383713.html
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общество, россия
Общество, Россия
Больше половины молодых россиян хотят вступить в брак, показал опрос

Более половины опрошенных россиян заявили, что в будущем хотели бы вступить в брак

© Fotolia / alex.pinЦеремония регистрации брака в ЗАГС
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Fotolia / alex.pin
Церемония регистрации брака в ЗАГС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Около трети представителей современной молодежи не стремятся вступать в брак и заводить детей, но более половины не разделяют их взгляды, следует из ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи за 2022 год, проводимого институтом изучения детства, семьи и воспитания в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ".
Говоря о семейных планах на будущее, 51% учащихся ответили, что в будущем хотят вступить в законный брак и завести хотя бы одного ребенка, так ответили только 34% опрошенной молодежи, не задумывались о создании семьи 26% учащихся и 9% молодежи, не хотят или пока не планируют создавать семью 10% учащихся и 5% молодежи, но у 43% опрошенной молодежи уже есть семья.
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"Любовь как духовная близость является большей ценностью для учащихся (36%), чем семейная жизнь (26,6%) ... Среди молодежи, указавшей на наличие семьи, только 66% обозначили важность наличия детей в семье", - сказано в презентации.
Среди наиболее значимых семейных ценностей для детей и молодежи - забота друг о друге, поддержка, доверие, любовь, уважение личных границ каждого и эмоционально-психологический комфорт. Общение с близкими родственниками, семейные праздники, юбилеи, наличие детей в семье и преемственность поколений стали наименее значимыми семейными ценностями.
Для 41% учащихся и молодежи оптимальный возраст вступления в брак - от 26 до 30 лет, около трети назвали оптимальным возрастом - 18-25 лет. Примерно половина опрошенных ответила, что хотят иметь двух детей, 17% учащихся и 8% молодежи ответили, что не хотят иметь детей, трёх и более детей хотят 21% молодежи и 9% учащихся, одного ребенка хотят 25% учащихся и 14% молодежи.
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 99 762 учащихся (14-18 лет), 9 234 молодых людей (19-35 лет), 102 443 родителя и 42 201 педагог из восьми федеральных округов и 89 субъектов РФ.
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