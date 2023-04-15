https://ria.ru/20230415/brak-1865482730.html

Больше половины молодых россиян хотят вступить в брак, показал опрос

Больше половины молодых россиян хотят вступить в брак, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2023

Больше половины молодых россиян хотят вступить в брак, показал опрос

Около трети представителей современной молодежи не стремятся вступать в брак и заводить детей, но более половины не разделяют их взгляды, следует из ежегодного... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T00:31

2023-04-15T00:31

2023-04-15T00:31

общество

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Около трети представителей современной молодежи не стремятся вступать в брак и заводить детей, но более половины не разделяют их взгляды, следует из ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи за 2022 год, проводимого институтом изучения детства, семьи и воспитания в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ".Говоря о семейных планах на будущее, 51% учащихся ответили, что в будущем хотят вступить в законный брак и завести хотя бы одного ребенка, так ответили только 34% опрошенной молодежи, не задумывались о создании семьи 26% учащихся и 9% молодежи, не хотят или пока не планируют создавать семью 10% учащихся и 5% молодежи, но у 43% опрошенной молодежи уже есть семья. "Любовь как духовная близость является большей ценностью для учащихся (36%), чем семейная жизнь (26,6%) ... Среди молодежи, указавшей на наличие семьи, только 66% обозначили важность наличия детей в семье", - сказано в презентации. Среди наиболее значимых семейных ценностей для детей и молодежи - забота друг о друге, поддержка, доверие, любовь, уважение личных границ каждого и эмоционально-психологический комфорт. Общение с близкими родственниками, семейные праздники, юбилеи, наличие детей в семье и преемственность поколений стали наименее значимыми семейными ценностями. Для 41% учащихся и молодежи оптимальный возраст вступления в брак - от 26 до 30 лет, около трети назвали оптимальным возрастом - 18-25 лет. Примерно половина опрошенных ответила, что хотят иметь двух детей, 17% учащихся и 8% молодежи ответили, что не хотят иметь детей, трёх и более детей хотят 21% молодежи и 9% учащихся, одного ребенка хотят 25% учащихся и 14% молодежи. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 99 762 учащихся (14-18 лет), 9 234 молодых людей (19-35 лет), 102 443 родителя и 42 201 педагог из восьми федеральных округов и 89 субъектов РФ.

https://ria.ru/20230413/brakosochetanie-1865028345.html

https://ria.ru/20230125/brak-1847383713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия