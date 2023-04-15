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"Не дурак". В США рассказали, что Пентагон скрыл о главной битве Зеленского
"Не дурак". В США рассказали, что Пентагон скрыл о главной битве Зеленского - РИА Новости, 16.04.2023
"Не дурак". В США рассказали, что Пентагон скрыл о главной битве Зеленского
Шеф Пентагона Ллойд Остин намеренно не говорит о ключевом значении сражения за Артемовск, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-15T21:06
2023-04-15T21:06
2023-04-16T02:35
политика
артемовск
сша
украина
ллойд остин
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин намеренно не говорит о ключевом значении сражения за Артемовск, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.Риттер согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске мировое сообщество начнет подталкивать Киев к компромиссу с Россией."Это сражение гораздо масштабнее по значению, чем Ллойд Остин способен публично признать", — резюмировал офицер.Министр обороны США в начале марта заявил, что Артемовск, за который идут тяжелые бои, имеет скорее символическое, чем стратегическое значение. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление позиций в населенном пункте.
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политика, артемовск, сша, украина, ллойд остин, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Артемовск, США, Украина, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Не дурак". В США рассказали, что Пентагон скрыл о главной битве Зеленского
Экс-разведчик США Риттер: Пентагон намеренно занижает ключевое значение битвы за Артемовск